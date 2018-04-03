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Москва онлайн и TVоя Москва: лекция Александра Цыпкина о пользе виртуализации
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Москва онлайн и TVоя Москва: лекция Александра Цыпкина о пользе виртуализации 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
7 апреля в 13:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Переезд в матрицу. Быстро. Недорого. Как извлечь пользу из всеобщей виртуализации и при этом не потерять себя». Прочитает ее автор проекта «Беспринцыпные чтения» Александр Цыпкин.
Подробнее: наша вторая личность в сети. Заменяет ли она реальную? Как ее можно использовать? работа будущего. За что будут платить деньги? сетевые риски. О чем лучше не говорить, если не уверен, что оно того стоит?
Смотрите 7 апреля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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