Правительство Японии утвердило базовую программу церемонии отречения императора Акихито

Токио, 3 апреля / Синьхуа / — Японское правительство во вторник утвердило базовую программу церемонии отречения императора Акихито и вступления наследного принца на престол.

Церемония отречения должна состояться 30 апреля 2019 года. Через день /1 мая/ состоится церемония наследования нового императора. Церемония официального объявления о вступлении на престол нового монарха состоится 22 октября. Отмечается, что в ходе церемоний будут соблюдаться конституционные принципы и выказываться уважение к монархическим традициям.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что церемонии пройдут благополучно при благословении от всех граждан. Он сказал, что кабинет министров будет совместно вести подготовку к церемониям.

Напомним, что император Акихито в августе 2016 года в обращении к нации выразил желание отречься от престола по состоянию здоровья. В июне прошлого года был принят специальный закон, позволяющий ему уйти на покой.

Акихито — 125-й император Японии. Он родился 23 декабря 1933 года, 7 января 1989 года наследовал престол. —0—