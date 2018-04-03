Как святой Исидор создал древнюю Википедию и стал покровителем Интернета

4 апреля компьютерщики всех мастей, IT-специалисты и все остальные активные пользователи всемирной Сети празднуют День святого Исидора, покровителя Интернета.

Студенты умоляют Исидора, чтобы их гаджеты не дали сбой, когда нужна подсказка, пиарщики молят о скорости передачи информации. Словом, для современного поколения Исидор — культ и в буквальном смысле слова «отец родной». Еще бы — Ватикан официально объявил этого святого покровителем Интернета и компьютеров. Возникает вопрос: почему и за какие заслуги или грехи на Исидора возложена столь странная миссия?

Епископ Севильский Исидор прожил 76 лет (560-636 г.) и являлся настоящим культом для тех, кто почитал науки. Родители Исидора были богатыми людьми: отец — зажиточный римлянин, мать — дочь вестготского короля. Они не скупились на траты, вкладывая все, что возможно, в образование сына. Исидор же учиться любил. Он сделал большие успехи в риторике, и уже в тридцать лет возглавил епископскую кафедру в Севилье , освободившуюся после смерти его старшего брата Леандра.

Пытливый ум и неравнодушие Исидора заставляли его постоянно самообразовываться. Он увлекался разными научными сферами: историей и этикой, естественными науками и философией. В результате Исидор стал одним из самых плодовитых писателей своего времени. Он написал «Историю королей готов…» и трактат «О рождении и смерти отцов», составил естественно-научные произведения «О порядке творений» и «О природе вещей», этико-нравственные назидания потомкам — «Сентенции». Кроме того, он описывал, а иногда и создавал своды монастырских и церковных правил, активно переписывался с современными ему учеными мужами и близкими.

Однако после бурных дебатов всех победил Исидор — как провозвестник знаний. Его избрание на «должность» смотрителя за Интернетом — выражение надежды предстоятелей церкви на то, что все-таки Сеть надо рассматривать как возможность приобретения знаний, а не площадку для многочасового «зависания» с непонятными целями. И с 1999 года именины Исидора отмечают все компьютерщики, причем раньше — исключительно католических стран, а с недавнего времени и православных — всем, независимо от конфессии, приятно иметь своего покровителя.

Надо признать, что в смысле компьютеризации и иных видов «продвинутости», Ватикан невероятно современен. С 1996 года он имеет свой сайт, веб-серверы которого работают на компьютерах, названных в честь архангелов (Не поверите, но действительно есть сервер Михаила, Гавриила и Рафаила!), а перед выходом во всемирную Сеть католики читают «Молитву перед выходом в Интернет». В ней, в частности, выражается надежда на то, что во время странствий по Интернету «руки и глаза» пользователей будут устремлены лишь к тому, что угодно Богу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь. 3 апреля. Пришел Кирилл — голову задурил

Прикоснуться к чуду: святыни московских храмов

Амур и тайны Лаокоона

Горожане отметили Вербное воскресенье

Во время уборки в Ватикане нашли две картины Рафаэля