Супруга арестованного за теракт в Петербурге рассказала, как месяцами искала мужа

Супруга предполагаемого террориста Содика Ортикова рассказала корреспонденту «360», как после ареста мужа несколько месяцев не могла его найти. Женщине не говорили, в какой тюрьме он находится. Она случайно увидела его на одном из судебных процессов.

Два месяца никто не говорит мне адрес, где находится. Скажите, я продукты —

чего-нибудь

отправлю. Никто — ничего. Туда отправят, сюда отправят — я по всей Москве ездила. […] Ходила я два-три месяца только мужа искала

— cупруга Содика Ортикова.

Женщина призналась, что не раз ходила в Басманный суд Москвы, и как-то случайно попала на судебный процесс мужа. Секретарь предложил жене Ортикова немного подождать, а после увидиться с любимым.

Перед этим она получала новости от супруга перед Новым годом. Тогда он ей написал, что у него все хорошо.

Теракт в метро

произошел в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Жертвами трагедии стали 16 человек, включая смертника Акбарджона Джалилова.

Родные предполагаемых террористов, которые год назад устроили взрыв в метроСанкт‐Петербурга, считают, что их близких задержали незаконно. Сестра одного из обвиняемых рассказала, что большинство подозреваемых жили в одной квартире, но при этом почти не общались друг с другом.