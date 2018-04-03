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Супруга арестованного за теракт в Петербурге рассказала, как месяцами искала мужа
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Супруга арестованного за теракт в Петербурге рассказала, как месяцами искала мужа 

360tv.ru 2 часа назад
Супруга предполагаемого террориста Содика Ортикова рассказала корреспонденту «360», как после ареста мужа несколько месяцев не могла его найти. Женщине не говорили, в какой тюрьме он находится. Она случайно увидела его на одном из судебных процессов.
Два месяца никто не говорит мне адрес, где находится. Скажите, я продукты —
чего-нибудь
отправлю. Никто — ничего. Туда отправят, сюда отправят — я по всей Москве ездила. […] Ходила я  два-три  месяца только мужа искала
— cупруга Содика Ортикова.
Женщина призналась, что не раз ходила в Басманный суд Москвы, и  как-то  случайно попала на судебный процесс мужа. Секретарь предложил жене Ортикова немного подождать, а после увидиться с любимым.
Перед этим она получала новости от супруга перед Новым годом. Тогда он ей написал, что у него все хорошо.
Как сообщила «Газета.ru», гражданин Таджикистана Содик Ортиков является одним из семи подозреваемых в организации теракта в питерском метро, который произошел 3 апреля 2017 года. Кроме него, также были задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов. Все они до сих пор находятся под арестом.
Теракт в метро
Санкт-Петербурга
произошел в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Жертвами трагедии стали 16 человек, включая смертника Акбарджона Джалилова.
Родные предполагаемых террористов, которые год назад устроили взрыв в метроСанкт‐Петербурга, считают, что их близких задержали незаконно. Сестра одного из обвиняемых рассказала, что большинство подозреваемых жили в одной квартире, но при этом почти не общались друг с другом.
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