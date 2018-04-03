В торгово-развлекательном центре на Дмитровке стартовал конкурс рисунков «Космические фантазии»

Торгово-развлекательный центр «XL» на Дмитровском шоссе приглашает детей и подростков в двух возрастных категориях: от 4 до 7 лет и от 8 до 14 лет принять участие в конкурсе рисунков «Космические фантазии». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Мы принимаем работы до 12 апреля на листах формата А3, А4. Рисунок должен соответствовать главной теме «Космические фантазии» и иметь название. Работа должна быть подписана с обратной стороны: ФИО автора, возраст, контактные данные родителей для связи (телефон, email). 22 апреля определим победителей, — отметил представитель центра.

Напомним, торгово-развлекательный центр находится по адресу: Дмитровское шоссе, д. 89. (то)