В Дубне четыре многоквартирных дома остались без отопления

Сегодня утром в Дубне на улице Вернова четыре многоквартирных дома остались без отопления, сообщил телеканал «360».

Специалисты гарантируют, что за несколько часов батареи в домах остыть не успеют. Восстановительные работы уже проводятся. Выяснилась и причина аварии — некорректное благоустройство территории, которое проводили в прошлом году. Были повреждены бетонные лотки, просел грунт. Он попал в трубу, и она прогнила, образовался свищ. Теперь необходимо установить заплатку. И как заявили ремонтники, температура в жилых помещениях не должна сильно понизиться.

Мы поменяли около километра сетей. Когда проводили гидравлические испытания сетей, было обнаружено около двух десятков слабых мест, которые мы устранили до начала сезона. И запорная арматура отремонтирована, нормально держит

«Энергия-Тензор»

Перед началом сезона в Большеволжской котельной на водогрейные котлы установили новые насосы. В Левобережной заменили деаэратор. Всего на ремонт сетей и оборудования в котельных и тепловых пунктах потрачено 16 миллионов рублей. Самые критические вопросы решили заранее. Теперь стоит вопрос — когда закрывать отопительный сезон.