Ещё
В Дубне четыре многоквартирных дома остались без отопления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дубне четыре многоквартирных дома остались без отопления 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня утром в Дубне на улице Вернова четыре многоквартирных дома остались без отопления, сообщил телеканал «360».
Специалисты гарантируют, что за несколько часов батареи в домах остыть не успеют. Восстановительные работы уже проводятся. Выяснилась и причина аварии — некорректное благоустройство территории, которое проводили в прошлом году. Были повреждены бетонные лотки, просел грунт. Он попал в трубу, и она прогнила, образовался свищ. Теперь необходимо установить заплатку. И как заявили ремонтники, температура в жилых помещениях не должна сильно понизиться.
Мы поменяли около километра сетей. Когда проводили гидравлические испытания сетей, было обнаружено около двух десятков слабых мест, которые мы устранили до начала сезона. И запорная арматура отремонтирована, нормально держит
Юрий Прохоров, главный инженер предприятия
«Энергия-Тензор»
Перед началом сезона в Большеволжской котельной на водогрейные котлы установили новые насосы. В Левобережной заменили деаэратор. Всего на ремонт сетей и оборудования в котельных и тепловых пунктах потрачено 16 миллионов рублей. Самые критические вопросы решили заранее. Теперь стоит вопрос — когда закрывать отопительный сезон.
360tv.ru: последние новости
Участница «Дома‐2» сломала нос ведущему Владу Кадони Tele2 запустил тарифный конструктор для своих абонентов. Теперь они сами определят, за что платить Бывший глава Кемеровской области стал депутатом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот201
Малышева вызвала гнев телезрителей379
Путин упразднил посредничество в ЖКХ56
Тюрьма помогла Рыбке34
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом116
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение