Чечило: Невинная игра Порошенко переросла в громкий конфликт с Западом

Верховная Рада не смогла отменить обязательное декларирование для «активистов». Не голосовала половина БПП и все «бизнес»-фракции. Большинство комментаторов считают, что это все такой жирный фак заокеанским «партнерам». А мне кажется, что не нужно искать смысл там, где его нет.

Никому ничего Петр Алексеевич не показывал и никакой это не заговор коррупционеров. Петр Алексеевич сейчас напуган до чертиков, потому что прекрасно понимает, что заигрался. Невинная детская игра в крысу переросла в очередной громкий конфликт с Западом, абсолютно не нужный ни за год до выборов, ни сам по себе. Но, чтобы отменить скандальную норму, нужно идти на поклон к депутатам — что-то обещать, что-то гарантировать и даже что-то платить.

Чем ближе к выборам президента, тем более несговорчивыми становятся народные избранники. Далеко не все мечтают видеть ПАП в кресле еще 5 лет, далеко не все видят свое место в новой Раде и хотят свою долю здесь и сейчас.

У Порошенко было 4 года, чтобы выстроить нормальную коммуникацию с парламентом и сформировать эффективную коалицию. Время ушло на мутные схемы «а-ля Онищенко». А теперь поздно, теперь каждый сам за себя.