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УК из Орехово‑Зуева удалила ржавчину с газопровода многоквартирного дома
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УК из Орехово‑Зуева удалила ржавчину с газопровода многоквартирного дома 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Управляющая компания (УК) из подмосковного Орехово-Зуева удалила ржавчину с газопровода многоквартирного дома после вмешательства Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
В Орехово-Зуеве Госжилинспекция провела внеплановую проверку многоквартирного дома №11 на улице Набережная. В результате проверки представителями надзорного органа зафиксировано наличие коррозии и отслоение покрасочного слоя на трубах фасадного газопровода. УК выдали предписание о приведении состояния внутридомового газового оборудования (ВДГО) в соответствие с нормативами.
«По итогам контрольной проверки установлено, что предписание надзорного ведомства исполнено надлежащим образом. Коммуникации ВДГО в многоквартирном доме по вышеуказанному адресу управляющая компания ООО «НКС Уч. №3» привела в надлежащее состояние. Ржавчина удалена, фасадный газопровод окрашен», — сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
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