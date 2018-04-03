УК из Орехово‑Зуева удалила ржавчину с газопровода многоквартирного дома

Управляющая компания (УК) из подмосковного Орехово-Зуева удалила ржавчину с газопровода многоквартирного дома после вмешательства Госжилинспекции Московской области , говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

В Орехово-Зуеве Госжилинспекция провела внеплановую проверку многоквартирного дома №11 на улице Набережная. В результате проверки представителями надзорного органа зафиксировано наличие коррозии и отслоение покрасочного слоя на трубах фасадного газопровода. УК выдали предписание о приведении состояния внутридомового газового оборудования (ВДГО) в соответствие с нормативами.