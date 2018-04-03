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Столица представит цифрового бизнес-помощника на интернет-форуме
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Столица представит цифрового бизнес-помощника на интернет-форуме 

Управа района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
Многопотоковая конференция и масштабная выставка, которые войдут в программу РИФ-2018, соберут тысячи участников из интернет-отрасли и смежных сфер, представителей власти, средств массовой информации, научного сообщества, а также студентов профильных вузов, сообщает сайт мэра Москвы.
Портал поставщиков представит цифрового бизнес-помощника на ежегодном XXII Российском интернет-форуме (РИФ-2018), который пройдет с 18 по 20 апреля.
«Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса, сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое решение, апробированное на собственной практике», — сообщила заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
В программе РИФ-2018 — многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое. Форум ежегодно собирает около десяти тысяч участников. В данный момент на портале поставщиков зарегистрировано более 85 тысяч компаний и предпринимателей из всех регионов России.
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