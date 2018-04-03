Столица представит цифрового бизнес-помощника на интернет-форуме

Многопотоковая конференция и масштабная выставка, которые войдут в программу РИФ-2018, соберут тысячи участников из интернет-отрасли и смежных сфер, представителей власти, средств массовой информации, научного сообщества, а также студентов профильных вузов, сообщает сайт мэра Москвы

Портал поставщиков представит цифрового бизнес-помощника на ежегодном XXII Российском интернет-форуме (РИФ-2018), который пройдет с 18 по 20 апреля.

«Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса, сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое решение, апробированное на собственной практике», — сообщила заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина