Илон Маск взял производство Tesla Model 3 под личный контроль

Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск решил лично курировать производство «бюджетных» седанов Model 3, выпуск которых никак не выходит на плановый график, пишет The Information со ссылкой на информированные источники.

По данным интернет-издания, Маск забрал эти полномочия у старшего вице-президента Tesla по разработкам Дага Филда, пришедшего в Tesla из Apple

«Около года назад я попросил Дага заняться и проектированием, и производством. Он согласился, что Tesla нужно лучше совмещать эти области, чтобы мы не разрабатывали машины, которые безумно трудно строить. Однако сейчас лучше разделять и властвовать, так что я снова буду спать на заводе. [Крупносерийное автопроизводство] — это ад», — написал Маск в Twitter.

Капитализация Tesla в понедельник упала на 5% после первоапрельской шутки Маска о банкротстве компании. Инвесторам не до шуток, отмечает FT: к постоянным срывам графика производства Model 3 на минувшей неделе добавилось признание компании в том, что к недавней аварии Tesla со смертельным исходом в Калифорнии причастен ее автопилот. Tesla потеряла уже почти треть пиковой капитализации, достигнутой в сентябре 2017 г., отмечает издание.