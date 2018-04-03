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Власти КБР заключили соглашения с «Русгидро» о взаимодействии в период паводков
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Власти КБР заключили соглашения с «Русгидро» о взаимодействии в период паводков 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 3 апреля. /ТАСС/. Филиал «Русгидро» в Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках обеспечения безопасного прохождения весенне-летнего паводка 2018 года заключил соглашения с администрациями местных поселений, в которых расположены гидроэлектростанции (ГЭС), входящие в состав филиала. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.
Соглашения заключены с администрациями поселений Черекского, Урванского и Баксанского районов КБР. Документы предусматривают порядок взаимодействия, предоставления информации и оперативного реагирования сторон на нештатные ситуации в период пропуска паводка через гидросооружения ГЭС. Обеспечено взаимодействие с органами исполнительной власти КБР, СМИ, региональными и районными паводковыми комиссиями, территориальными органами МЧС по вопросам информационного обмена на период пропуска паводка.
К началу паводка на ГЭС филиала будет завершена весенняя часть годовой ремонтной программы. «В рамках этой программы выполнен капитальный ремонт гидроагрегата №3 Аушигерской ГЭС, а на гидроагрегате №3 Кашхатау ГЭС работы по капитальному ремонту будут завершены в ближайшие дни. Паводковая комиссия провела осмотр всех гидроэлектростанций филиала. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в филиале организована работа аварийной бригады», — говорится в сообщении.
Паводковый период на реках КБР начинается в первой декаде мая и длится до середины сентября. Его особенностью является то, что он начинается с таяния ледников и снежных запасов, накопленных за зимний период в горах на отметке более 2500 м над уровнем моря. В период активного таяния снега в горах нередки и кратковременные сильные грозовые дожди.
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