В правительстве Югры обсудили строительство больницы в Нижневартовске 

Заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин провел заседание проектного комитета автономного округа.
Как отметил директор департамента проектного управления — заместителя губернатора Югры Юрий Южаков, в настоящее время на стадии планирования и реализации находится 14 приоритетных проектов, два из которых напрямую связаны со здравоохранением.
Одним из основным вопросов повестки стало строительство Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске. На объекте работают 270 человек.
Геннадий Бухтин отметил, что наряду со строительством здания уже сейчас необходимо заниматься вопросами оснащения учреждения и комплектования его кадрами.
«Работа предстоит колоссальная! Мы должны определить, как будем вводить в эксплуатацию, создавать, запускать в работу крупнейшее медицинское учреждение. Предстоит переводить сотрудников из одного здания в другое, формировать коллектив, набирать специалистов узкого профиля, решать множество других вопросов», — подчеркнул он.
Заместитель губернатора Всеволод Кольцов отметил, что для начала работы учреждения понадобятся новые специалисты: «В новое здание перейдет коллектив городской больницы № 2, будет перевезена и часть оборудования. Сейчас департамент здравоохранения ведет корректировку штатного расписания, предполагаю, что оно увеличится, и нам нужно будет решать вопрос по привлечению ряда сотрудников».