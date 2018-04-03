В правительстве Югры обсудили строительство больницы в Нижневартовске

Как отметил директор департамента проектного управления — заместителя губернатора Югры Юрий Южаков, в настоящее время на стадии планирования и реализации находится 14 приоритетных проектов, два из которых напрямую связаны со здравоохранением.

Одним из основным вопросов повестки стало строительство Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске . На объекте работают 270 человек.

Геннадий Бухтин отметил, что наряду со строительством здания уже сейчас необходимо заниматься вопросами оснащения учреждения и комплектования его кадрами.

«Работа предстоит колоссальная! Мы должны определить, как будем вводить в эксплуатацию, создавать, запускать в работу крупнейшее медицинское учреждение. Предстоит переводить сотрудников из одного здания в другое, формировать коллектив, набирать специалистов узкого профиля, решать множество других вопросов», — подчеркнул он.