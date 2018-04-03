Ещё
Медицинские, образовательные и спортивные учреждения Алтуфьева проверили на предмет антитеррористической безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медицинские, образовательные и спортивные учреждения Алтуфьева проверили на предмет антитеррористической безопасности 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Алтуфьево
Более 170 квартир, в которых подтвердился факт незаконного проживания граждан, были выявлены в Алтуфьеве в 2017 году. Как сообщил глава управы Владимир Кузьменко, вопросам антитеррористической защищенности в районе уделяется особое внимание.
— В прошедшем году мы провели заседания с руководителями образовательных, медицинских и спортивных учреждений района, руководителями торговых центров, автостоянок, автосервисов и заправок — проверялась готовность учреждений к массовым скоплениям людей, — уточнил Владимир Кузьменко.
Как отметил глава управы, на предмет антитеррористической защищенности была проверена насосная станция, 14 объектов образования, два объекта здравоохранения, 94 мелких торговых объекта, гипермаркет «Наш» и спорткомплекс на улице Инженерной д. 5. (вт)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Специалист отдела Мосприроды прочитает лекцию о птицах в Алтуфьеве Люк колодца отремонтировали на улице Бегичева В Алтуфьеве привели в порядок 43 двора и три объекта дорожного хозяйства
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот202
Малышева вызвала гнев телезрителей379
Путин упразднил посредничество в ЖКХ58
Тюрьма помогла Рыбке34
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом116
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение