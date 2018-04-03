Медицинские, образовательные и спортивные учреждения Алтуфьева проверили на предмет антитеррористической безопасности

Более 170 квартир, в которых подтвердился факт незаконного проживания граждан, были выявлены в Алтуфьеве в 2017 году. Как сообщил глава управы Владимир Кузьменко , вопросам антитеррористической защищенности в районе уделяется особое внимание.

— В прошедшем году мы провели заседания с руководителями образовательных, медицинских и спортивных учреждений района, руководителями торговых центров, автостоянок, автосервисов и заправок — проверялась готовность учреждений к массовым скоплениям людей, — уточнил Владимир Кузьменко.

Как отметил глава управы, на предмет антитеррористической защищенности была проверена насосная станция, 14 объектов образования, два объекта здравоохранения, 94 мелких торговых объекта, гипермаркет «Наш» и спорткомплекс на улице Инженерной д. 5. (вт)