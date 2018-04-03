Настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве освятил реабилитационное отделение ПНД №19

Лазареву субботу, 31 марта, после окончания богослужения настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве протоиерей Кирилл Шевцов совместно с иеромонахом Тихоном (Батуриным) освятили помещения медико-реабилитационного отделения психоневрологического диспансера №19. Как сообщается на сайте храма, на освящении присутствовал персонал медицинского учреждения.

«После освящения протоиерей Кирилл обратился к присутствующим с теплыми ободряющими словами и преподнес в дар ПНД №19 икону Пресвятой Богородицы», — говорится в сообщении.

Напомним, храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 147. (вт)