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Настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве освятил реабилитационное отделение ПНД №19
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Настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве освятил реабилитационное отделение ПНД №19 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В Лазареву субботу, 31 марта, после окончания богослужения настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве протоиерей Кирилл Шевцов совместно с иеромонахом Тихоном (Батуриным) освятили помещения медико-реабилитационного отделения психоневрологического диспансера №19. Как сообщается на сайте храма, на освящении присутствовал персонал медицинского учреждения.
«После освящения протоиерей Кирилл обратился к присутствующим с теплыми ободряющими словами и преподнес в дар ПНД №19 икону Пресвятой Богородицы», — говорится в сообщении.
Напомним, храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 147. (вт)
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