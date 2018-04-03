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Зарубежные силы хотели «разогреть» татарский вопрос в Крыму, заявили в МИД
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Зарубежные силы хотели «разогреть» татарский вопрос в Крыму, заявили в МИД 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Зарубежные силы пытались накануне проведения президентских выборов в России «разогреть» крымско-татарский вопрос, заявил в ходе «круглого стола» в Совете Федерации посол по особым поручениям в МИД РФ Андрей Нестеренко.
"В поле фокусного внимания наших оппонентов были проблемы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, положения с правами разного рода меньшинств, например, в Чечне. Другой пример — НКО коренных малочисленных народов Севера науськивались против деятельности наших компаний Лукойл и других отечественных компаний", — сказал Нестеренко.
"Ситуация в Крыму сводилась к тому, что в числе усилий наших западных оппонентов, а выборы, как вы знаете, проводились на полуострове впервые, был предпринят целый ряд шагов для разогрева крымско-татарского меджлиса, а также провокации украинских и турецких НКО", — добавил он.
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