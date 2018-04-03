Жильцам запрещают проводить ремонт квартиры

В редакцию газеты «Вечерняя Москва» обратилась москвичка Наталья Кедрова — в ее квартире обрушился потолок, но местные коммунальщики не спешат решать проблему. В ситуации разбирался корреспондент «ВМ».

Расположенный на улице Покровке дом № 29 был построен в 1897 году. Концепцию разрабатывал архитектор Лев Кекушев.

Здание имеет статус объекта культурного наследия.

Наталья Кедрова переехала сюда в 1997 году. В квартире № 33 она проживает вместе с сыном, его женой и двумя детьми.

— Ранним утром 18 марта мы услышали грохот, — рассказывает сын Кедровой Антон Хломов. — Заходим в комнату, а там почти четверть потолка лежит на полу. Хорошо, что не в детской.

Сейчас все убрано, на потолке зияет огромная черная дыра. Видны чуть подгнившие доски перекрытия.

Хломовы сразу обратились в местный «Жилищник».

— Коммунальщики пришли, все обследовали, — говорит Наталья Кедрова. — Потом составили акт, в котором написали, что во время осмотра обрушений потолка не обнаружено.

Корреспондент «Вечерки» ознакомился с актом — запись об отсутствии обрушения действительно имеется. Также в документе отмечается, что ремонт не проводился более десяти лет — «квартира в крайне запущенном состоянии».

— Поскольку обрушение произошло из-за протечки, это действительно зона ответственности коммунальных служб. Но дом имеет защитный статус объекта культурного наследия, и ремонтировать его нельзя, — поясняет начальник производственно-технического отдела местного «Жилищника» Любовь Булдакова. — Здание признано аварийным. В нем можно провести только охранноподдерживающие мероприятия. Нужно обращаться в Мосжилинспекцию. Можем зашпаклевать потолок, но проблему это не решит.

«Вечерка» направила запрос в Мосжилинспекцию. К 3 апреля ответа получено не было. Редакция следит за развитием событий.

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