Ещё
Жильцам запрещают проводить ремонт квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жильцам запрещают проводить ремонт квартиры 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В редакцию газеты «Вечерняя Москва» обратилась москвичка Наталья Кедрова — в ее квартире обрушился потолок, но местные коммунальщики не спешат решать проблему. В ситуации разбирался корреспондент «ВМ».
Расположенный на улице Покровке дом № 29 был построен в 1897 году. Концепцию разрабатывал архитектор Лев Кекушев.
Здание имеет статус объекта культурного наследия.
Наталья Кедрова переехала сюда в 1997 году. В квартире № 33 она проживает вместе с сыном, его женой и двумя детьми.
— Ранним утром 18 марта мы услышали грохот, — рассказывает сын Кедровой Антон Хломов. — Заходим в комнату, а там почти четверть потолка лежит на полу. Хорошо, что не в детской.
Сейчас все убрано, на потолке зияет огромная черная дыра. Видны чуть подгнившие доски перекрытия.
Хломовы сразу обратились в местный «Жилищник».
— Коммунальщики пришли, все обследовали, — говорит Наталья Кедрова. — Потом составили акт, в котором написали, что во время осмотра обрушений потолка не обнаружено.
Корреспондент «Вечерки» ознакомился с актом — запись об отсутствии обрушения действительно имеется. Также в документе отмечается, что ремонт не проводился более десяти лет — «квартира в крайне запущенном состоянии».
— Поскольку обрушение произошло из-за протечки, это действительно зона ответственности коммунальных служб. Но дом имеет защитный статус объекта культурного наследия, и ремонтировать его нельзя, — поясняет начальник производственно-технического отдела местного «Жилищника» Любовь Булдакова. — Здание признано аварийным. В нем можно провести только охранноподдерживающие мероприятия. Нужно обращаться в Мосжилинспекцию. Можем зашпаклевать потолок, но проблему это не решит.
«Вечерка» направила запрос в Мосжилинспекцию. К 3 апреля ответа получено не было. Редакция следит за развитием событий.
ЦИФРА
983 объекта культурного наследия отреставрировано в Москве с 2011 по 2017 год.
Вечерняя Москва: последние новости
Актриса Анна Хилькевич станет матерью во второй раз Анджелина Джоли заигрывает с женатым Итаном Хоуком Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот202
Малышева вызвала гнев телезрителей379
Путин упразднил посредничество в ЖКХ58
Тюрьма помогла Рыбке34
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом116
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение