Ещё
В первом квартале 2018 года группы разминирования инженерных войск ЗВО обезвредили около 800 взрывоопасных предметов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В первом квартале 2018 года группы разминирования инженерных войск ЗВО обезвредили около 800 взрывоопасных предметов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Все опасные находки являлись боеприпасами времен Великой Отечественной войны, большинство из них найдено во время строительных работ в Калининградской, Ленинградской и Московской областях.
Около 800 взрывоопасных предметов обезвредили с начала текущего года группы разминирования инженерных войск Западного военного округа (ЗВО). По сравнению с таким же периодом 2017 года их число незначительно снизилось. Все опасные находки являлись боеприпасами времен Великой Отечественной войны.
Лидером по количеству обращений является Калининградская область. Также заявки поступали из Ленинградской и Московской областей. Чаще всего боеприпасы обнаруживали при проведении строительных работ.
В числе опасных находок — артиллерийские снаряды и минометные мины калибра от 76 до 203 мм.
В ЗВО для ведения работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов сформировано более сорока групп разминирования, оснащенных новейшим оборудованием и специальной техникой. Саперы применяют современные миноискатели типа ИМП-С и неконтактные миноискатели взрывных устройств типа «Коршун», которые позволяют обнаруживать и классифицировать металлические предметы даже незначительного диаметра, находящиеся на большом заглублении. Неоценимую помощь в поиске боеприпасов оказывают специально обученные минно-розыскные собаки, входящие в состав групп разминирования.
Личный состав подразделений прошел специальную подготовку и допущен к работе со взрывоопасными предметами.
ТК «Звезда»: последние новости
Тулеев получил мандат областного депутата Отец Литвиненко заявил, что британские следователи собираются скрыть правду по делу Скрипаля «Новичок» был подброшен на место отравления Скрипалей умышленно – радиолюбитель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот202
Малышева вызвала гнев телезрителей379
Путин упразднил посредничество в ЖКХ58
Тюрьма помогла Рыбке34
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом116
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение