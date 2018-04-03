В первом квартале 2018 года группы разминирования инженерных войск ЗВО обезвредили около 800 взрывоопасных предметов 

Все опасные находки являлись боеприпасами времен Великой Отечественной войны, большинство из них найдено во время строительных работ в Калининградской, Ленинградской и Московской областях.
Около 800 взрывоопасных предметов обезвредили с начала текущего года группы разминирования инженерных войск Западного военного округа (ЗВО). По сравнению с таким же периодом 2017 года их число незначительно снизилось. Все опасные находки являлись боеприпасами времен Великой Отечественной войны.
Лидером по количеству обращений является Калининградская область. Также заявки поступали из Ленинградской и Московской областей. Чаще всего боеприпасы обнаруживали при проведении строительных работ.
В числе опасных находок — артиллерийские снаряды и минометные мины калибра от 76 до 203 мм.
В ЗВО для ведения работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов сформировано более сорока групп разминирования, оснащенных новейшим оборудованием и специальной техникой. Саперы применяют современные миноискатели типа ИМП-С и неконтактные миноискатели взрывных устройств типа «Коршун», которые позволяют обнаруживать и классифицировать металлические предметы даже незначительного диаметра, находящиеся на большом заглублении. Неоценимую помощь в поиске боеприпасов оказывают специально обученные минно-розыскные собаки, входящие в состав групп разминирования.
Личный состав подразделений прошел специальную подготовку и допущен к работе со взрывоопасными предметами.