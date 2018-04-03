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Город приводят в порядок: старт месячника по благоустройству
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Город приводят в порядок: старт месячника по благоустройству 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Согласно постановлению, в кратчайшие сроки будет организована работа по рыхлению снежных масс и вывозу льда. Затем дорожные службы и коммунальщики очистят обочины от песка, а газоны — от скопившегося за зиму мусора. После этого они займутся ремонтом сломанных дорожных ограждений, а также очисткой фонарных столбов и остановок от объявлений.
­­­­­— Принимая во внимание резкое потепление, сотрудники районных администраций, не дожидаясь официального начала месячника по благоустройству, приступили к наведению порядка на подведомственных им территориях. Эта работа ведется в ежедневном режиме, включая выходные дни, — сказал Владимир Панов.
Месячник официально продлится до 15 мая. Однако городские власти не исключают возможности продления его сроков.
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