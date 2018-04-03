Город приводят в порядок: старт месячника по благоустройству

Согласно постановлению, в кратчайшие сроки будет организована работа по рыхлению снежных масс и вывозу льда. Затем дорожные службы и коммунальщики очистят обочины от песка, а газоны — от скопившегося за зиму мусора. После этого они займутся ремонтом сломанных дорожных ограждений, а также очисткой фонарных столбов и остановок от объявлений.

­­­­­— Принимая во внимание резкое потепление, сотрудники районных администраций, не дожидаясь официального начала месячника по благоустройству, приступили к наведению порядка на подведомственных им территориях. Эта работа ведется в ежедневном режиме, включая выходные дни, — сказал Владимир Панов

Месячник официально продлится до 15 мая. Однако городские власти не исключают возможности продления его сроков.