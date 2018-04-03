США делают из Путина мальчика для битья, которого они не боятся

«Несмотря на спирать дипломатического противостояния, новой холодной войны не существует. И горячей не будет, если Вашингтон сам не разожжет конфликт, проводя все более интервенционистскую и активную внешнюю в областях, которые Россия считает жизненно важными», — считает он.

Экс-помощник Рейгана указывает на следующие ключевые моменты:

— Отсутствует первый и самый важный ингредиент холодной войны: идеологическая конкуренция. «Америка остается агрессивной на международном уровне, преисполненной решимости изменить мир по своему образу или, по крайней мере, в своих интересах. И несмотря на то, что вторжение в Ирак , государственное строительство в Афганистане , переформатирование Ливии Сирии катастрофически провалились, правящая элита Америки не сделала из этого никаких выводов», — пишет Бэндоу.

— Внешняя политика России по существу консервативна и сдержана, хотя и не пацифистская, считает американский аналитик. Владимир Путин за все годы у власти не сделал ни одной попытки захватить чужую территорию. Крым можно не считать — там само население выразило желание войти в состав РФ. А все истории с Южной Осетией Абхазией , Донбассом ясно показывают: России эти территории в своем составе не нужны. Поэтому смешно десятилетиями слышать вопли Прибалтики — дескать, Москва готовится их захватить. Если уж Кремль не польстился на территории с лояльно настроенными к нему жителями, то головная боль с враждебным населением ему уж точно не нужна. Россия бьется лишь за то, чтобы НАТО не придвигалось вплотную к ее границам.

Иордании, — «Даже сирийское приключение Путина демонстрирует пределы его амбиций. Он поддержал давнего союзника, чтобы помешать еще одному агрессивному продвижению США. Москва лишь стремится сохранить свою небольшую роль в регионе, в котором долгое время доминировала Америка, которая является союзником Израиля Египта и стран Персидского залива», — говорится в статье.

— «Между Вашингтоном и Москвой нет спорных территорий, или жизненно-важных регионов, оккупированных противостоящей державой. Ни один народ не заинтересован в завоевании другого. Единственной подлинной областью конфликта является желание американских политиков навязать свою волю практически везде на земле. Политика США — это перевернутая форма доктрины Монро: другим странам не разрешается использовать влияние даже в их собственных окрестностях», — резюмирует Дуг Бэндоу.

У американской администрации есть очевидный и простой путь избежать конфликта с Россией — «не продвигать свои гарантии безопасности и военные развертывания к границам РФ», пишет Бэндоу. И тогда все будет мирно и спокойно.

Кроме того, Вашингтон, рисуя себе страшного врага в лице путинской России, рискует пропустить другую опасность. За последние годы изменился Китай — его амбиции простираются далеко. Поднимается Индия , и не известно, чего она захочет в будущем. Вот о чем должна думать американская администрация, считает Бэндоу, а не объявлять новую холодную войну России и тратить на это миллиарды.

Насколько позиция Дуга Бэндоу отражает взгляды истеблишмента США, что нужно, чтобы Америка изменила правила игры в отношении России?

— Точка зрения, изложенная Бэндоу, является в Америке откровенно диссидентской, и разделяется лишь меньшинством, — считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов . — Понимает ли американская элита или нет российские реалии, раскручивая маховик противостояния с Москвой, — в данном случае совершенно неважно.

Напомню, что выдающийся вклад американцев в философию связан со школой прагматизма, где критерием истины является полезность. В данном случае, критерием истинности является полезность с точки зрения задач, стоящих перед США. Эти задачи могут пониматься по-разному, но общим знаменателем для влиятельных кругов американских элит является установка на сохранение американского доминирования.

Америка должна доминировать в мире, который изменился после холодной войны, где больше нет системного оппонента в лице СССР, наблюдается восхождение Китая, образование новых экономических центров, и размывание экономического лидерства Штатов.

США стремятся сохранить гегемонию в этом меняющемся мире. А демонстративное наказание выскочки как раз и является одним из отработанных, веками проверенных способов поддержания гегемонии.

Выскочка, замечу, не равен по значимости оппоненту, оспаривающему гегемонию. Не равен тому, кого на самом деле боятся. Выскочка — это козел отпущения, мальчик для битья. Наказать его — способ не сильно рискуя укрепить доминирование в группе, в данном случае, в мировом сообществе.

Россия как раз выступает в этой классической роли — наказуемого выскочки.

РФ ведет себя если не виктивно, то не отвечает так, как могла бы, на бесцеремонное и грубое давление, которое уже никак не связано с хорошим или плохим поведением Москвы.

«СП»: — Как Россия могла бы отвечать?

— Отвечать, безусловно, нужно по периметру российских границ — в зоне наших жизненных интересов. Прежде всего, на Украине , а также в направлении Прибалтики.

Скажем, 1 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык. К 2021 году в русских школах в Латвии, в старших классах, образование будет вестись только на государственном — латышском — языке.

Никакого ответа со стороны Москвы на этот выпад не последовало. Хотя если американцам экономические санкции России скорее безразличны, то для Прибалтики жесткие удушающие экономические меры — а поводов для них более чем достаточно — могли быть очень чувствительны.

То же касается Украины. В октябре 2017 года Госстат Украины сообщил, что по объему инвестиций в экономику страны Россия занимает третье место — она инвестировала $4,4 млрд, что составляет 11,4% от всех инвестиций. Позади России, причем с большим отрывом, идут Великобритания — $2,1 млрд (5,5%) и Германия — $1,7 млрд (4,5%).

Но даже простых экономических рычагов Россия пока не использовала для ответа на вызывающее поведение. Именно это поведение — в случае, если ответа не последует — должно очертить роль России в миропорядке в самом невыгодном для нас ключе.

«СП»: — Бендоу вполне прагматичен: он указывает, что Вашингтон, рисуя врага в лице путинской России, рискует пропустить реальные опасности — со стороны Китая и Индии. Почему, тем не менее, США так поступают?

— Одной из возможных стратегий борьбы за лидерство могло бы стать выстраивание Штатами оппонирования с новым центром силы с опорой на субцентры, в том числе на Россию. В Америке были сторонники такого подхода, причем к их числу относился Дональд Трамп . Но этот сценарий уже нереализуем — реализуется другой сценарий, и он имеет свою инерцию.

Так происходит, на мой взгляд, потому, что для Москвы это было бы привлекательным стратегическим сценарием — играть роль балансира в мире американо-китайской биполярности, не связывать себя чрезмерно ни с одним полюсом, и поддерживать с обоими рабочие отношения.

США, я думаю, лишили нас такой выгодной стратегической опции вполне сознательно. И теперь наигрывание очков на американо-китайском противостоянии России не светит — просто потому, что по ней стали бить в первоочередном порядке.

«СП»: — Россия могла бы стать системным оппонентом Америки — таким, каким был СССР?

— Нет, не могла бы, и ей это совершенно не нужно. России, я считаю, нужно обеспечить свою автономию и самодостаточность, но ни в коем случае не претендовать на альтернативный мировой блок. Это не соответствует, мне кажется, ни нашим возможностям, ни нашим жизненным интересам.

Есть еще момент. Публикация может быть и отвлекающей — адресованной той части российского истеблишмента, которая настроена на достижение компромисса с США любой ценой. Таких людей в российской элите хватает. Они опасаются, что нарастание противостояние закончится заморозкой их активов и резким сокращением их возможностей на Западе, который они не считают врагом.

Указывая на такие публикации, они могут доказывать, что еще не все кончено. Что красная линия в отношениях с Вашингтоном не пересечена, и с американцами еще можно договариваться.

Замечу, даже факт, что The National Interest курирует Генри Киссинджер, вполне показателен. Киссинджер опасный противник — можно вспомнить, как своими высказываниями он убаюкивал советское руководство, и к чему это, в конце концов, привело.

Да, Дуг Бэндоу внешне придерживается объективных позиций. Но я не исключаю, что это делается для отвода глаз, чтобы США могли еще более эффективно продолжить политику жесткого прессинга России.

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