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Люк колодца отремонтировали на улице Бегичева
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Люк колодца отремонтировали на улице Бегичева 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жительницы Алтуфьевского района с соответствующим замечанием на портал «Наш город» на улице Бегичева отремонтировали просевший люк колодца. О проведении работ отчитался генеральный директор АО «Мосводоканал» Александр Пономаренко.
«Работы по ремонту люка колодца выполнены», — говорится в официальном ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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