Люк колодца отремонтировали на улице Бегичева

Александр Пономаренко. После обращения жительницы Алтуфьевского района с соответствующим замечанием на портал «Наш город» на улице Бегичева отремонтировали просевший люк колодца. О проведении работ отчитался генеральный директор АО «Мосводоканал»

«Работы по ремонту люка колодца выполнены», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)