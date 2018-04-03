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УК из Раменского досрочно демонтировала опасный кабель
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УК из Раменского досрочно демонтировала опасный кабель 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Управляющая компания ОАО «Раменская УК» досрочно отчиталась перед Госжилинспекцией Московской области о демонтаже питающего электрического кабеля в многоквартирном доме №26 на улице Михалевича в Раменском, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства
«В ходе внеплановой проверки, проведенной жилищными инспекторами, были выявлены значительные нарушения обязательных требований жилищного законодательства. Было зафиксировано подключение питающего электрического кабеля, закрепленного на фасаде многоквартирного дома, по временной схеме от центрального электрощита, что само по себе представляет угрозу для жителей этого дома», — сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
Госжилинспекция предписала УК проложить электрокабель в соответствии с исходным проектом. Инспекторы вышли на контрольную проверку и зафиксировали исполнение исполнение предписания в соответствии с указанными сроками.
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