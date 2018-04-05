Встреча главы управы района с жителями Измайлово состоится 18 апреля

В помещении ГБУ «ЦКС „Измайлово“ (ул. 5-я Парковая, д. 10) в среду, 18 апреля состоится встреча жителей с главой управы района Измайлово Венерой Яхиевной Юмаевой. Начало в 19:00.

В плановом мероприятии примут участие руководители подразделений и служб района Измайлово.

Темы встречи:

1. „О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района весенний период“;

2. „О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне“.

Отметим, что традиционные встречи проходят каждую третью среду месяца в 19:00. Встречу проводит глава управы района Измайлово с участием своих заместителей и руководства районных государственных служб и организаций.

Управа района приглашает на встречу всех желающих!