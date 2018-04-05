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Встреча главы управы района с жителями Измайлово состоится 18 апреля
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Встреча главы управы района с жителями Измайлово состоится 18 апреля 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В помещении ГБУ «ЦКС „Измайлово“ (ул. 5-я Парковая, д. 10) в среду, 18 апреля состоится встреча жителей с главой управы района Измайлово Венерой Яхиевной Юмаевой. Начало в 19:00.
В плановом мероприятии примут участие руководители подразделений и служб района Измайлово.
Темы встречи:
1. „О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района весенний период“;
2. „О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне“.
Отметим, что традиционные встречи проходят каждую третью среду месяца в 19:00. Встречу проводит глава управы района Измайлово с участием своих заместителей и руководства районных государственных служб и организаций.
Управа района приглашает на встречу всех желающих!
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