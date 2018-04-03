Пресс-секретарь Мэй прокомментировал пророчества российского генерала о грядущей «последней войне человечества» из-за «дела Скрипаля»

"Нам нужно пропорциональным способом ответить на агрессивное поведение России. И это то, что мы делаем", — подчеркнул он (цитата по Reuters ).

Таким образом представитель Даунинг-стрит, 10 ответил на просьбу журналистов прокомментировать опубликованное в британской прессе заявление вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД), генерал-лейтенанта запаса Евгения Бужинского о том, что отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля может положить начало новой мировой войне.

"Хуже холодной войны — настоящая война. Это будет последняя война в истории человечества", — заявил ранее Бужинский, комментируя

взаимную высылку дипломатов

после

химической атаки

в английской городе Солсбери, в ходе которой был отравлен Скрипаль, его дочь и, по данным властей Великобритании, еще более 130 человек. Лондон и поддержавшие его более двух десятков стран уверены, что за этой атакой стоят российские спецслужбы. Москва свою причастности категорически отвергает.

Соединенные Штаты говорят, что давление [на Россию] будет продолжаться. Чего этим планируется добиться? Вы собираетесь добиться смены режима? Это бесполезно. Вы не знаете русских. Чем больше давление, тем больше общество сплотиться вокруг президента

Загонять Россию в угол очень опасная вещь", — заявил Бужинский, которого цитирует

Отметим, что Бушинский представляет РСМД, который был создан в 2011 году распоряжением на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева для налаживания диалога между различными внешнеполитическими кругами с помощью инструментов публичной дипломатии и «мягкой силы» России в мире. В конце марта на сайте совета была опубликована

статья

о том, как «дело Скрипаля» по вине Лондона убивает «мягкую силу».