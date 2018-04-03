Выведенную в Ленобласти гладкошерстную породу овец зарегистрировали в Минсельхозе

"Комиссия по испытанию и охране селекционных достижений в животноводстве департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ признала селекционным достижением и рекомендовала включить в государственный реестр новую породу овец — катумскую", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области.

Катумских овец вывели путем скрещивания популярной на Северо-Западе романовской породы и американских гладкошерстных баранов породы Катадин, рассказали ТАСС в пресс-службе комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. «С 1990-х годов этих овец скрещивали, укрепили породу, и сейчас получили породное свидетельство», — пояснили в комитете.

Катумская порода относится к мясному направлению, она гладкошерстная, не требующая стрижки. Гладкошерстные овцы хорошо переносят влажный климат, в то же время животные комфортно чувствуют себя в зимние холода за счет подшерстка, они устойчивы к болезням.

Новую породу специально создали для разведения в условиях Северо-Запада. Как рассказали ТАСС в сельскохозяйственном предприятии «Катумы», которое вывело новую породу, сейчас они содержат около трех тысяч таких овец. Заказы на приобретение катумских овец, по словам представителей хозяйства, «поступают из многих регионов России — от Дальнего Востока до Кабардино-Балкарии ». По данным областного комитета по агропромышленному комплексу, интерес к новой породе уже проявили иностранные коллеги.

Выведение новых видов

Ленинградская область располагает научно-практической базой сельского хозяйства, которая позволяет селекционерам вести регулярную научную работу и регистрировать новые породы, типы и виды животных и растений. В 2017 году в государственный реестр селекционных достижений внесли выведенный в регионе новый сорт картофеля «Гусар», также подали заявка на признание новой породы рыбы «Ропшинская золотая».