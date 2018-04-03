Саратовцы критикуют работу системы оповещения

Многие просто не смогли услышать сигналы воющей сирены.

Жители областного центра — особенно отдаленных районов — утверждают, что сирену во время очередной проверки 3 апреля было очень плохо слышно.

Звуки системы оповещения, как утверждают горожане, можно расслышать, только полностью открыв окно и выключив все. Причина — не в проблемах со слухом, а в недостаточной слышимости. Люди переживают, что если вдруг произойдет ЧС, то о ней оперативно узнают не все. Или, по крайней мере, не по звукам сирены, а из соцсетей или новостей.

В частности, в такие отдаленные районы попали поселок Комсомольский, район ВСО, также жители областного центра сообщают, что на пересечении улиц Тверская и Дубовикова тоже не было ничего слышно. Пользователи в соцсетях иронизируют: «Не расстраивайтесь, все равно бежать некуда».