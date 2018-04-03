ЕК продолжит добиваться мандата на переговоры с Россией по Nord Stream-2

"Еврокомиссия по-прежнему считает, что ее предложение по поправке к Газовой директиве является юридически обоснованным. Этот документ пользуется широкой поддержкой среди государств — членов союза и в Европейском парламенте , и я уверен, что вскоре будет достигнуто соглашение по нашему предложению", — отметил он.

Он обратил внимание на то, что «юридическая служба Совета вынесла консультативное заключение, которое не ставит под сомнение компетенцию ЕС регулировать рассматриваемые вопросы и которое касается лишь вопроса о том, распространяются ли компетенции ЕК на [морскую] исключительную экономическую зону [стран ЕС]». «Я по-прежнему уверен, что мы сделали правильное предложение и что два руководящих органа (Совет ЕС и Европарламент) в скором времени достигнут соглашения в поддержку европейских потребителей и правовой определенности, что отвечает интересам всех сторон», — отметил Шефчович.

"Мы возлагаем большие надежды на председательство Болгарии в Совете ЕС. Получение мандата Еврокомиссии на проведение переговоров по межправительственному соглашению было бы наиболее последовательным шагом, позволяющим продвигаться вперед", — подчеркнул замглавы ЕК.

Мандат Еврокомиссии

Еврокомиссия 9 июня 2017 года запросила у стран — членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по строительству газопровода «Северный поток — 2».

Однако уже в октябре глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер констатировал, что между странами ЕС «нет единогласной поддержки предоставлению мандата Еврокомиссии для ведения переговоров с Россией по этому вопросу», и заявил, что не ожидает утверждения этого документа в течение ближайших месяцев. С тех пор Совет ЕС не продвинулся по этой теме.

Морская часть «Северного потока — 2» проходит по нейтральным водам, не находится на территории Евросоюза и не подпадает под действие дискриминационного для России третьего энергопакета ЕС. Именно поэтому Еврокомиссия добивается права заключить с РФ межправительственное соглашение, в которое она хотела бы включить основные принципы третьего энергопакета (в частности юридическую обязанность оператора газопровода прокачивать газ независимых от "Газпрома" производителей).

Жесткая поправка

В ноябре 2017 года, когда стало ясно, что вопрос с утверждением мандата на переговоры с РФ забуксовал, Еврокомиссия одобрила документ, вносящий поправку к Газовой директиве Евросоюза. Таким образом она намерена в административном порядке распространить на «Северный поток — 2» и любые другие морские трубопроводы действие третьего энергопакета ЕС. Для принятия этой поправки она должна быть одобрена Советом ЕС и Европарламентом.