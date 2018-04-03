Желание отомстить Тулееву назвали деструктивным

Бывший кемеровский губернатор Аман Тулеев стал депутатом областного совета народных депутатов. Ему достался мандат сложившего полномочия в 2016 году парламентария Ван Вай-Чена. При этом, как пишет «Коммерсант», на следующей неделе Тулеев может стать спикером законодательного органа вместо Алексея Синицина

Независимый политический аналитик Александр Асафов уверен, что Тулеев после произошедшего не имеет каких-то политических амбиций.

«Но поддаваться общественному желанию ему отомстить, принудить его к каким-то действиям на основании произошедшего — это деструктивно. Если посмотреть конструктивно, то он, со своим административным опытом, вполне может принести пользу как на этой позиции, так и на других позициях местной власти, если ему позволит состояние здоровья. При всей неоднозначности сложившейся вокруг него ситуации нужно учесть, что он действительно многое сделал для края. Пусть его достижения сейчас незаметны, но они есть», — пояснил он в беседе с НСН.

По мнению эксперта, жажда крови Тулеева достаточно широко распространилась за последние несколько дней, поэтому любой новостной повод, связанный с этой персоной, будет восприниматься сквозь призму критики.

«Так, в этом депутатском мандате уже усмотрели различные проявления административного ресурса, коррупции и властных амбиций Тулеева. Я не думаю, что за этим последуют какие-то серьезные политические события или фиксация Тулеева как крупного участника системы власти для того, чтобы сохранить какие-то свои позиции. Я думаю, что это один из вариантов его политической пенсии, максимально комфортной, которая позволит ему хоть как-то участвовать в политической жизни», — заключил собеседник НСН.