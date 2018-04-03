Рокировка в правительственном медиахолдинге. Два крупных СМИ Челябинской области объединились

«В Челябинской области было два юридических лица, которые существовали в абсолютно одинаковых организационно-правовых формах и выполняли очень схожий функционал, но для разной аудитории. Это ГАО „Южноуральская панорама“ и ГУ „Издательский дом „Губерния“. Было принято решение оптимизировать управленческую структуру, сформировать одно юридическое лицо при сохранении всех изданий, которые выходили“, — рассказал »ФедералПресс» начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин

Этим юридическим лицом стало областное государственное учреждение «Издательский дом „Губерния“. Генеральным директором нового медиахолинга стал журналист, медиа-менеджер Сергей Филичкин . Как он сообщил экспертному каналу, занимавшая до этого времени пост директора „Губернии“ Ольга Юрова не лишилась своих полномочий: в статусе теперь уже заместителя она сохранила свой функционал по работе с районными, муниципальными изданиями.

»Учредителем данных изданий выступает Издательский дом «Губерния», именно поэтому было принято решение, что из двух юрлиц («Южноуральская панорама» и «Губерния») останется именно «Губерния». Всего это более 30 изданий на территории Челябинской области, от Магнитогорска и заканчивая самыми маленькими районами», — добавил Дмитрий Федечкин.

«Южноуральская панорама» и «Губерния» продолжат выходить в прежнем формате, перестановки внутри коллективов пока не анонсируются.

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