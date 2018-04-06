Борис Титов назвал новые санкции США «путем в никуда»

«Я могу выразить только большое сожаление по данному поводу. Этот шаг американский администрации еще более усложнит и без того непростую атмосферу в отношениях между двумя государствами. На самом деле это «путь в никуда». К сожалению, неизбежная в будущем нормализация отношений между Россией и США дастся теперь гораздо сложнее», — сказал он.

По словам Титова, Россия должна скорее переходить к новой экономической модели, более привлекательной для иностранных инвесторов.

«В этом случае политически мотивированное давление со стороны США будет уравновешиваться интересом со стороны других мировых игроков», — подвел итог Титов.