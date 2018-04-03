Пирожки с капустой и чай с капкейками. В Лабытнанги общественники знают, как подружить отцов и детей

Лабытнанги молодежь и старшее поколение дискутируют о политике, избирательном праве и даже примеряют на себя должность лидера государства. Это часть большого проекта «Поколения в контакте» городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

Проект, направленный на развитие гражданской и социальной активности молодежи через трансляцию опыта представителей старшего возраста в 2017 году выиграл президентский грант в размере 367 тыс. рублей.

Вопреки ожиданию, серия тренингов «МнениЯ» собрала на площадке более полусотни горожан разного возраста. Старшему поколению отвели роль экспертов, а молодежи — бунтарей. Говорили о ключевых понятиях института государственности, изучали термины избирательного права и вспоминали о выборы во времена СССР. Автор-разработчик тренинга Анна Тычинская провела обучающее упражнение «Познание-мотив-действие» с наглядной демонстрацией примеров компонентов понятия «Гражданская позиция». Ролевая игра «Я — президент» заставила молодых людей думать о своей политической программе и общаться с журналистами. Кандидаты предлагали понизить уровень безработицы, повысить пенсии, увеличить срок правления президента и многое другое. Как выяснилось, стоять у руля власти не так-то просто.

Сам проект «Поколения в контакте» нацелен на установление дружественных отношений ветеранов и молодежи, сокращение дистанции, возникшей между представителями разных возрастов. В ближайшее время в рамках проекта пройдет серия тематических мероприятий. Так, ветераны будут учиться общаться с молодежью на одном языке, и попробуют запомнить современные слова и обороты. Затем два поколения вместе почитают классику, поиграют в лото и имаджинариум, угостятся чаем с капкейками от молодежи и пирожками с капустой от ветеранов и даже напишут книгу рецептов.

«Взаимоотношения между поколениями, к сожалению, является сложной и актуальной проблемой. У людей разных возрастов свои взгляды на то, как должно себя вести, как выглядеть, что говорить… И как результат — отсутствие взаимопонимания и конфликты между стариками и молодежью. Реализация проекта не решит извечную проблему «Отцов и детей», но позволит сократить дистанцию между молодым и старшим поколениями, создаст необходимые условия для развития дружественных взаимоотношений», — рассказала председатель городского совета ветеранов Томилла Суворова.

Проект охватывает День молодежи и завершится в День пожилых людей «Осенним вальсом» с участием супружеских пар, отметивших бриллиантовый юбилей и только начинающих свою семейную жизнь.