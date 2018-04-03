Ещё
Саратовцы почтили память саратовского поэта цветами и стихами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовцы почтили память саратовского поэта цветами и стихами 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Сегодня, 3 апреля, саратовцы почтили память известного саратовского поэта Николая Егоровича Палькина.
Еще при жизни он стал мерилом не только высокого талантливого слога, но и патриотизма, активной гражданской позиции автора.
Он был потрясающим человеком, добрым, щедрым, открытым, искренне любил молодежь, ценил ветеранов, являлся Почетным гражданином Саратовской области, городов Саратова и Балашова. И поклонники его творчества разных возрастов помнят и любят Николая Егоровича.
У памятника поэта в Саратове никогда не вянут цветы. И сегодня представители Культурного фонда Николая Палькина почтили память знаменитого земляка у постамента. Возложили цветы, читали его стихи. Многие — не вслух, а про себя.
АиФ: последние новости
"Ростелеком" рассказал саратовским бизнесменам об управлении коммуникациями Губернатор назвал голос великой Руслановой богатством нации Казанские школьницы сбежали в Саратов автостопом ради впечатлений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот200
Малышева вызвала гнев телезрителей381
Путин упразднил посредничество в ЖКХ57
Тюрьма помогла Рыбке34
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом117
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение