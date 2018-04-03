Саратовцы почтили память саратовского поэта цветами и стихами

Сегодня, 3 апреля, саратовцы почтили память известного саратовского поэта Николая Егоровича Палькина.

Еще при жизни он стал мерилом не только высокого талантливого слога, но и патриотизма, активной гражданской позиции автора.

Он был потрясающим человеком, добрым, щедрым, открытым, искренне любил молодежь, ценил ветеранов, являлся Почетным гражданином Саратовской области городов Саратова и Балашова. И поклонники его творчества разных возрастов помнят и любят Николая Егоровича.

У памятника поэта в Саратове никогда не вянут цветы. И сегодня представители Культурного фонда Николая Палькина почтили память знаменитого земляка у постамента. Возложили цветы, читали его стихи. Многие — не вслух, а про себя.