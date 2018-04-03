В Печатниках отметили День смеха

В дошкольном отделении корпуса №3 школы №1256, расположенной на территории района Печатники, прошел праздник юмора и смеха. Информация об этом появилась на официальном портале школы.

«В старину считалось, что смех и шутки в этот день приносят счастье и удачу на целый год. Называли этот праздник «Обманный день». Празднуют его и по сегодняшний день во всём мире, но называется он «Юморина» или «День смеха». Поэтому в этот день можно смеяться, друг над другом потешаться, но мы осторожней старались шутить, ведь цель — не обидеть, а лишь рассмешить. Праздник удался на славу, все ребята в подарок получили хорошее настроение», — говорится в сообщении.

Напомним, День смеха отмечается 1 апреля. (то)