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В Печатниках отметили День смеха
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В Печатниках отметили День смеха 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В дошкольном отделении корпуса №3 школы №1256, расположенной на территории района Печатники, прошел праздник юмора и смеха. Информация об этом появилась на официальном портале школы.
«В старину считалось, что смех и шутки в этот день приносят счастье и удачу на целый год. Называли этот праздник «Обманный день». Празднуют его и по сегодняшний день во всём мире, но называется он «Юморина» или «День смеха». Поэтому в этот день можно смеяться, друг над другом потешаться, но мы осторожней старались шутить, ведь цель — не обидеть, а лишь рассмешить. Праздник удался на славу, все ребята в подарок получили хорошее настроение», — говорится в сообщении.
Напомним, День смеха отмечается 1 апреля. (то)
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