Вице-спикер Мосгордумы: Запрет ИП торговать пивом может лишить рынок здоровой конкуренции 

Идея ввести запрет для индивидуальных предпринимателей на торговлю пивом может лишить этот рынок здоровой конкуренции. Такое заявление заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский сделал Агентству городских новостей «Москва».
«Маленькие производители давали эффект конкуренции, потому что у них и цены могли быть меньше, и может быть и качество повыше, поскольку они производили мелкие партии товара, и, соответственно, пиво могло быть и вкуснее, и наваристее. Может быть, требования к ним менять, но не ужесточать, а усиливать. Ведь этой продукцией пользуются люди. Главное, чтобы не страдали граждане, потребляющие. А все остальное, я считаю, конкуренция должна быть. Если мы будем переводить бизнес к укрупнению и так далее, то можем перейти к монополии», — подчеркнул А. Метельский, комментируя предложение Росалкогольрегулирования убрать индивидуальных предпринимателей с рынка торговли пивом.
По мнению депутата, данное предложение не может получить быстрого решения. «На мой взгляд, вопрос крайне непростой, и просто так его не решить. С алкоголем и со слабоалкогольными напитками мы прошли длинный путь, разные вариации были на тему: было без акцизных марок, и с акцизными, и мерами ответственности — вариаций было много. Но люди покупают алкогольную продукцию, выпивают», — констатировал вице-спикер Мосгордумы.
Ранее «Известия» сообщили, что в Росалкогольрегулировании хотят запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом. Свою позицию в ведомстве объясняют тем, что с введением такого запрета будет легче контролировать пивной рынок, поскольку ответственность компаний за нелегальное производство и оборот выше, чем у ИП.