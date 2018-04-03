Вице-спикер Мосгордумы: Запрет ИП торговать пивом может лишить рынок здоровой конкуренции

«Маленькие производители давали эффект конкуренции, потому что у них и цены могли быть меньше, и может быть и качество повыше, поскольку они производили мелкие партии товара, и, соответственно, пиво могло быть и вкуснее, и наваристее. Может быть, требования к ним менять, но не ужесточать, а усиливать. Ведь этой продукцией пользуются люди. Главное, чтобы не страдали граждане, потребляющие. А все остальное, я считаю, конкуренция должна быть. Если мы будем переводить бизнес к укрупнению и так далее, то можем перейти к монополии», — подчеркнул А. Метельский, комментируя предложение Росалкогольрегулирования убрать индивидуальных предпринимателей с рынка торговли пивом.

По мнению депутата, данное предложение не может получить быстрого решения. «На мой взгляд, вопрос крайне непростой, и просто так его не решить. С алкоголем и со слабоалкогольными напитками мы прошли длинный путь, разные вариации были на тему: было без акцизных марок, и с акцизными, и мерами ответственности — вариаций было много. Но люди покупают алкогольную продукцию, выпивают», — констатировал вице-спикер Мосгордумы.