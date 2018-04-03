Госзакупки в транспортной сфере станут закрытыми

Злоумышленники не должны иметь доступа к сведениям о закупках метрополитена и других транспортных предприятий, считают в Совете Федерации

Ровно год назад в метро Санкт-Петербурга произошёл теракт, жертвами которого стали 16 человек. В годовщину трагических событий законодатели обеспокоились принятием мер, направленных на усиление безопасности на транспорте.

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно положениям закона, определяющим правила контрактных закупок, вся информация о них должна размещаться в системе общего доступа в сети Интернет. В том числе это касается и госзакупок в сфере систем безопасности — камер видеонаблюдения, металлоискателей, средств обнаружения взрывчатых веществ и многого другого.

«Это требование вступает в противоречие с двумя другими законами — «О транспортной безопасности» и «О гражданской обороне», — рассказал « Парламентской газете » глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов

Реагируя на жалобы и обращения от петербургского метрополитена, водоканала и ряда других транспортных ФГУП, сенатор подготовил и направил в Правительство поправки в закон №44-ФЗ, предлагавшие установить исключение из общего правила размещения сведений о закупках в единой информационной системе в отношении товаров, работ и услуг в сфере транспортной безопасности и гражданской обороны.

«Законопроект призван убрать противоречия между этими тремя законами. Потому что, с одной стороны, эти данные не считаются информацией государственной важности, а с другой стороны, её нельзя размещать открыто, потому что в этом случае ею могут воспользоваться злоумышленники, в том числе террористы», — объяснил суть инициативы законодатель.

Законопроект получил одобрительные отзывы от ряда министерств и ведомств, включая МВД . А Счётная палата отметила в своём заключении, что в соответствии со статьёй 111 Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается возможность определения особенностей осуществления закупок в соответствии с решением Правительства РФ

Таким образом, Счётная палата предложила обозначенные законопроектом вопросы урегулировать актом Правительства.

«Между тем транспортники продолжают бить тревогу, — беспокоится Андрей Кутепов. — Мы недавно проводили «круглый стол», где выступали представители всех семи городов, в которых есть метрополитены, и все они в один голос говорят одно и то же — что необходимо как можно скорее ограничить в открытом доступе перечень документов о госзакупках в сфере безопасности. О том же говорят руководители аэропортов и железнодорожных вокзалов».

С целью оперативного решения проблемы Кутепов направил 3 апреля в Правительство письмо (имеется в распоряжении редакции) с предложением подготовить правительственный нормативный акт, предусматривающий механизм осуществления закупок предприятиями транспортного комплекса с учётом требования законодательства в сфере транспортной безопасности.

«Ввиду сохранения актуальности отражённых в законопроекте вопросов, прошу рассмотреть возможность подготовки нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым будет предусмотрен механизм осуществления закупок предприятиями транспортного комплекса, учитывая требования законодательства в сфере транспортной безопасности, в том числе в части неразмещения отдельной информации в единой информационной системе», — отмечается в письме, направленном в адрес кабинета министров.