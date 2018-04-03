Бессмертный полк. Всегда с нами

Приближается День Победы. Один из тех дней, когда ком стоит в горле от гордости и невыносимой боли. День, когда нас объединяют скорбь и слезы. Когда вместе с нами за праздничным столом сидят наши бабушки и дедушки, солдаты Второй Мировой. Наша жизнь изменилась. Она стала быстрее, в чем-то проще и ярче, а в чем-то — суше, бездушнее. Жизнь ушла в интернет. Мы хотим, чтобы наши героические родственники везде — и там тоже — были с нами. Поэтому мы объявляем акцию — «Бессмертный полк. Всегда с нами».

Мы предлагаем присылать в редакцию ИА «Север-Пресс» снимки героев в электронном виде с коротким текстовым сопровождением — фамилия, имя, даты рождения и смерти, место службы или жизни во время Войны, при возможности — детали биографии. 9 мая этот бессмертный полк пройдет по Интернету, начавшись на сайте ИА «Север-Пресс» и продолжившись в социальных сетях и иных сетевых медиа.

Адрес электронной почты редакции — Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Фото также можно размещать в социальной сети Вконтакте — в официальной группе агентства «Новости Ямала» https://vk.com/severpress в альбоме «Бессмертный полк. Всегда с нами».