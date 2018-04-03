Ещё
Бессмертный полк. Всегда с нами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бессмертный полк. Всегда с нами 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Приближается День Победы. Один из тех дней, когда ком стоит в горле от гордости и невыносимой боли. День, когда нас объединяют скорбь и слезы. Когда вместе с нами за праздничным столом сидят наши бабушки и дедушки, солдаты Второй Мировой. Наша жизнь изменилась. Она стала быстрее, в чем-то проще и ярче, а в чем-то — суше, бездушнее. Жизнь ушла в интернет. Мы хотим, чтобы наши героические родственники везде — и там тоже — были с нами. Поэтому мы объявляем акцию — «Бессмертный полк. Всегда с нами».
Мы предлагаем присылать в редакцию ИА «Север-Пресс» снимки героев в электронном виде с коротким текстовым сопровождением — фамилия, имя, даты рождения и смерти, место службы или жизни во время Войны, при возможности — детали биографии. 9 мая этот бессмертный полк пройдет по Интернету, начавшись на сайте ИА «Север-Пресс» и продолжившись в социальных сетях и иных сетевых медиа.
Адрес электронной почты редакции — Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Фото также можно размещать в социальной сети Вконтакте — в официальной группе агентства «Новости Ямала» https://vk.com/severpress в альбоме «Бессмертный полк. Всегда с нами».
ИА Север-Пресс: последние новости
В Надыме нашли героя знаменитого снимка, который «подарил друзьям» город Путешествия поездом подешевеют. Депутаты приняли закон о невозвратных билетах Кинотеатры и детские комплексы будут только на нижних этажах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот202
Малышева вызвала гнев телезрителей379
Путин упразднил посредничество в ЖКХ58
Тюрьма помогла Рыбке34
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом116
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение