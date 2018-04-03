Наблюдатели от ОБСЕ заявили о «контролируемой политической среде в РФ»

Во вторник на круглом столе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Клюкин напомнил, что всего 1 тыс. 513 иностранных и международных наблюдателей следили за ходом голосования в 59 регионах страны. Порядка 500 наблюдателей представляли БДИПЧ и ПА ОБСЕ. По итогам своей работы они выпустили заявление о предварительных итогах наблюдения за выборами, выдержки из которого озвучил Клюкин, уточнив, что речь идет о заявлении наблюдателей от БДИПЧ и ПА ОБСЕ.

По словам члена ЦИК, эти наблюдатели работали в течение дня более чем на 2,3 тыс. участках и в 182 территориальных избиркомах.

"Президентские выборы 18 марта прошли в чрезвычайно контролируемой правовой и политической среде, отмеченной сохраняющимся давлением на критические мнения. В то же время Центральная избирательная комиссия провела выборы эффективно и прозрачно", — зачитал Клюкин начало доклада. Он посетовал, что о прозрачности кампании упоминается «скороговоркой».

Также Клюкин сообщил, что за несколько дней до выборов немецкое СМИ Deutsche Welle , «связанное с государством», опубликовало на своем русскоязычном портале «пять стратегий протестного поведения на выборах президента РФ». «Я не удивлюсь, если у них есть пять стратегий неповиновения в России. А что касается выборов, то это прямой призыв к бойкоту и дискредитации выборов», — подчеркнул Клюкин.