Емельянов: «Справедливая Россия» может снова внести законопроект о прямых выборах мэров

Во вторник депутаты Законодательного собрания Свердловской области отменили прямые выборы мэра Екатеринбурга . В понедельник в Екатеринбурге прошёл митинг против отмены прямых выборов мэра. По информации властей, акцию посетили 1,7 тысячи человек. Организаторы митинга, в том числе мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман , заявили о 10 тысячах протестовавших.

Емельянов указал, что такая модель предусмотрена законом о местном самоуправлении. Но, по его мнению, в городе должно быть разделение властей.

«Мы неоднократно вносили подобные законопроекты. Посмотрим на развитие ситуации. Может быть, внесём и ещё раз», — сказал парламентарий.

Он отметил, что фракция «Справедливой России» всегда последовательно выступала за прямые выборы глав городов.

«Но надо сказать следующее, что пример Екатеринбурга был скорее исключением, чем общим правилом. Практически везде уже мэров избирают, глав администраций избирают представительные органы. И Екатеринбург был одним из последних бастионов, где держались прямые выборы мэра. Поэтому здесь возвращение к норме и ликвидация исключения, нежели установление нового правила», — сказал Емельянов.