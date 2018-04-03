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Разработана исцеляющая наноповязка для ранений
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Разработана исцеляющая наноповязка для ранений 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Проникающие ранения нередко чреваты серьезными последствиями, если вовремя их не обработать. Специалистам Техасского аграрно-технического университета удалось разработать уникальную наногелевую повязку, способную за считанные минуты остановить кровь и даже ввести необходимые лекарства в организм. В итоге раненый может самостоятельно и быстро предоставить себе первую медицинскую помощь, что крайне важно, особенно при боевых действиях. Уникальный перевязочный материал создали на основе обычной глины, выяснил МедикФорум. По задумке специалистов, наноповязка затвердевает после введения препарата, способствует естественному свертыванию крови и ускоряет заживление раны. Трехмерная полимерная сеть гидрогеля, полученного из загустителя каппа-каррагинана, содержащегося в морских водорослях Chondrus crispus, при набухании от воды становится похожей на ткани человека. Достигнуть дисперсности материала на наноуровне помогает добавление в желеобразную среду наночастиц алюмосиликатов — некоторых видов очищенной глины. В результате удалось получить уникальный гель, защищающий ранение от загрязнений и воспалений, так как он не только поверхностно прикрывает пораженное место, а еще и проникает вглубь. Наногель перекрывает кровь, а силикатные частицы берут на себя абсорбцию белков, способствуя быстрому прекращению кровотечения. Перевязочный наноматериал дополняется необходимыми лекарствами. Замедленного их введения, что очень важно в определенных случаях, можно добиться путем задействования отрицательных зарядов наночастиц. Уникальная наноповязка, уверены разработчики, сможет сохранить не одну человеческую жизнь.
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