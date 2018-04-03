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В ЮЗАО построят детский сад
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В ЮЗАО построят детский сад 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Детский сад на 150 мест (шесть групп) возведут на Большой Черемушкинской улице, владение 36-38 в районе Академический на Юго-Западе столицы.
« Площадь здания», — сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы — «составит 2,5 тыс. кв. м (заказчик — ООО „ПремиумСтрой“). Колористическое и объемно-планировочное решение подчеркивает его назначение. „Изрезанные“ кубиками фасады напоминают о детской игре, создают камерность строения. В отделке фасадов использовано сочетание штукатурки и облицовки керамогранитом со вставками из металла».
Это один из четырех проектов детских садов внесенных в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
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