В ЮЗАО построят детский сад

Детский сад на 150 мест (шесть групп) возведут на Большой Черемушкинской улице, владение 36-38 в районе Академический на Юго-Западе столицы.

« Площадь здания», — сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы — «составит 2,5 тыс. кв. м (заказчик — ООО „ПремиумСтрой“). Колористическое и объемно-планировочное решение подчеркивает его назначение. „Изрезанные“ кубиками фасады напоминают о детской игре, создают камерность строения. В отделке фасадов использовано сочетание штукатурки и облицовки керамогранитом со вставками из металла».