Госдума приняла в первом чтении закон о запрете «анонимных» коллекторов

В соответствии с поправками, кредитор будет обязан уведомить должника о привлечении коллектора к взысканию просроченной задолженности.

Авторский коллектив во главе с председателем комитета по природным ресурсам и собственности Николаем Николаевым считает, что анонимные коллекторы создают больше всего проблем в процессе взыскания долгов. Юридическое лицо, взаимодействующее с должником, может быть и вовсе не включено в государственный реестр.

Просрочившего выплаты гражданина можно извещать несколькими способами. В частности, заказным письмом с уведомлением о вручении и сообщением, размещенном в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений. Извещение должно быть сделано в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора кредитором.

Раскрытие информации позволит должнику гарантированно получить информацию о коллекторе и, основываясь на достоверной информации, обеспечить защиту своих прав, считают авторы.