Экологическую акцию Inter Birds проведут на природной территории «Кузьминки-Люблино»

Международный день птиц на природной территории «Кузьминки-Люблино» отметят экологической акцией Inter Birds.

— В ходе акции иностранные студенты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина будут готовиться к встрече перелетных птиц, — говорит представитель пресс-службы дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова . — Пернатые летят из тех самых теплых стран Африки и Ближнего зарубежья, откуда к нам приехали учиться иностранные студенты Ветеринарной академии. В благодарность за привет из дома студенты обустроят для птиц новые квартиры в парке.

Молодые люди в ходе мастер-класса сделают скворечники, а затем нарисуют на них изображения своих национальных флагов экологически безопасной и сертифицированной краской. После этого птичьи домики развесят на территории парка. Кроме того, студентам расскажут о птицах, которые обитают в Москве , и представят фотоэкспозицию «Птицы всех лет».

Акция состоится по адресу: улица Кузьминская, дом 10, строение 1. Принять участие в мероприятии может любой желающий, но необходима предварительная запись по телефону: 8 (495) 377-35-93.

Международный день птиц ежегодно отмечается 01 апреля. В это время пернатые возвращаются из теплых краев. Взрослые и дети, заботясь о них, вывешивают новые скворечники и строят домики для водоплавающих.