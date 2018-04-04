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Экологическую акцию Inter Birds проведут на природной территории «Кузьминки-Люблино»
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Экологическую акцию Inter Birds проведут на природной территории «Кузьминки-Люблино» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Международный день птиц на природной территории «Кузьминки-Люблино» отметят экологической акцией Inter Birds.
— В ходе акции иностранные студенты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина будут готовиться к встрече перелетных птиц, — говорит представитель пресс-службы дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова. — Пернатые летят из тех самых теплых стран Африки и Ближнего зарубежья, откуда к нам приехали учиться иностранные студенты Ветеринарной академии. В благодарность за привет из дома студенты обустроят для птиц новые квартиры в парке.
Молодые люди в ходе мастер-класса сделают скворечники, а затем нарисуют на них изображения своих национальных флагов экологически безопасной и сертифицированной краской. После этого птичьи домики развесят на территории парка. Кроме того, студентам расскажут о птицах, которые обитают в Москве, и представят фотоэкспозицию «Птицы всех лет».
Акция состоится по адресу: улица Кузьминская, дом 10, строение 1. Принять участие в мероприятии может любой желающий, но необходима предварительная запись по телефону: 8 (495) 377-35-93.
Международный день птиц ежегодно отмечается 01 апреля. В это время пернатые возвращаются из теплых краев. Взрослые и дети, заботясь о них, вывешивают новые скворечники и строят домики для водоплавающих.
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