Бюджет заплатит

«26 марта администрация утвердила порядок предоставления субсидии на эти цели. Конкурс объявлен, подана пока одна заявка. Кто ее подал, мы не знаем. У нас сейчас четыре организации в городе, которые имеют право заявиться на этот конкурс для работы в интересах населения. Все выяснится, когда комиссия вскроет конверты.

Сумма не определена. Заявки могут быть на 5, 20, 30,100 миллионов. С победителем мы подпишем соглашение, а затем в течение 100 дней перечислим сумму этой субсидии. Такой срок потому, что эту сумму нужно найти в бюджете, аккумулировать. Это реальные деньги. И в соглашении мы пропишем, какими траншами будут перечислены средства для работы подрядчика. Сразу или по частям. Но в бюджете на эти цели мы запланировали 150 млн рублей. Мы оговорили и условия по возврату неистраченных средств, если так будет.

Эту субсидию мы выделяем второй год подряд. В 2017 году конкурс проводили три раза. Только на третий раз определился подрядчик. Потому что сначала заявки не соответствовали предъявленным требованиям. Я не готов сказать, что конкурс состоится и сейчас. Тогда придется объявлять его снова.

Но убежден, что такая субсидия необходима. Областной бюджет не может выделить средства. Город сам зарабатывает и ищет деньги на эти цели, потому что коммерческие кредиты неподъемны.

Мы осознанно идем на эту меру, понимая, что иначе сегодня обеспечить нормальное водоснабжение областного центра нельзя».