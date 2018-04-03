Ещё
ЕС может повторить судьбу СССР — эксперт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС может повторить судьбу СССР — эксперт 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Евросоюз может распасться, повторив судьбу СССР. Такое мнение высказал профессор Лондонской школы экономики Гвитиан Принс. Одним из признаков возможного распада ЕС он назвав «растущую запутанность и снижающийся авторитет» сообщества, пишут "Аргументы недели".
Британский экономист напомнил, что в апреле «проекту» ЕС исполняется 61 год. Он отметил, что судя по опыту СССР, срок существования столь масштабных «союзов» едва ли превышает человеческую жизнь.
Как пояснил профессор Лондонской школы экономики, с начала века внутри Евросоюза наблюдаются процессы распада, люди все чаще выражают недовольство европейским блоком, а в ответ власти вводят инструменты жесткого контроля. «Достижения все чаще доставались слишком высокой ценой, потому что платить за них приходилось социальным отчуждением», — подчеркнул эксперт.
По мнению Принса, лидеры стран Евросоюза не хотят учитывать интересы населения, поэтому союз стал напоминать чудовище. «Этот дракон, на котором мы едем, повернул голову и опаляет нас своим жарким дыханием», — образно описал ситуацию ученый в своем докладе. Он также добавил, что выход из союза Великобритании — это только начало процесса развала ЕС.
Планируется, что Великобритания покинет ЕС к концу марта 2019 года. При этом после Brexit страна хочет сохранить доступ к европейскому рынку товаров и услуг, чтобы продвигать там свой банковский сектор.
Москва24: последние новости
Посол РФ в Великобритании назвал тех, кто стоит за "делом Скрипаля" В Союзмультфильме заявили о наличии прав на новую экранизацию "Простоквашино" Заработать на испуге. Неизвестные втридорога продают москвичам газоанализаторы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот
Малышева вызвала гнев телезрителей375
Путин упразднил посредничество в ЖКХ59
Тюрьма помогла Рыбке35
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом117
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение