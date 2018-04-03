ЕС может повторить судьбу СССР — эксперт

Евросоюз может распасться, повторив судьбу СССР. Такое мнение высказал профессор Лондонской школы экономики Гвитиан Принс. Одним из признаков возможного распада ЕС он назвав «растущую запутанность и снижающийся авторитет» сообщества, пишут "Аргументы недели"

Британский экономист напомнил, что в апреле «проекту» ЕС исполняется 61 год. Он отметил, что судя по опыту СССР, срок существования столь масштабных «союзов» едва ли превышает человеческую жизнь.

Как пояснил профессор Лондонской школы экономики, с начала века внутри Евросоюза наблюдаются процессы распада, люди все чаще выражают недовольство европейским блоком, а в ответ власти вводят инструменты жесткого контроля. «Достижения все чаще доставались слишком высокой ценой, потому что платить за них приходилось социальным отчуждением», — подчеркнул эксперт.

По мнению Принса, лидеры стран Евросоюза не хотят учитывать интересы населения, поэтому союз стал напоминать чудовище. «Этот дракон, на котором мы едем, повернул голову и опаляет нас своим жарким дыханием», — образно описал ситуацию ученый в своем докладе. Он также добавил, что выход из союза Великобритании — это только начало процесса развала ЕС.

Планируется, что Великобритания покинет ЕС к концу марта 2019 года. При этом после Brexit страна хочет сохранить доступ к европейскому рынку товаров и услуг, чтобы продвигать там свой банковский сектор.