Как узнать, кто ваш районный депутат?

Реформа местного самоуправления прошла в Челябинске в 2014 году. Тогда в городе появилось 170 районных депутатов. Предполагалось, что большое количество депутатов сделает их «ближе к народу» и позволит оперативнее решать привычные проблемы — ЖКХ, благоустройства, качества городской среды и так далее.

Но, согласно социологическим опросам, имена своих районных депутатов знают менее 5% жителей Челябинска. Публикуем информацию, которая поможет вам узнать имя своего депутата и при необходимости обратиться к нему за помощью.

Центральный район

Телефон 264-54-35 — Совет депутатов Центрального района

Председатель Совета депутатов Центрального района — Хлызов Александр Анатольевич

Адрес: ул. Коммуны, 89, каб. 340 Сайт http://www.centradm.ru/deputaty-rayona

Советский район

Телефон 237-98-82 — Совет депутатов Советского района

Адрес: ул. Орджоникидзе, 27А, каб.22 Сайт http://sovadm74.ru/sovet-deputatov

Ленинский район

Телефон 723-01-50 — Совет депутатов Ленинского района

Председатель Совета депутатов Ленинского района — Рябенко Андрей Владимирович.

Адрес: ул. Гагарина, 22, каб. 301 Сайт http://lenadmin74.ru/?show=frpNRaion_Deput_Deput_Soveta_deputatov_2014

Калининский район

Телефон 791-54-73 — Совет депутатов Калининского района

Председатель Совета депутатов Калининского района — Глухова Евгения Владимировна

Адрес: ул. Кирова, 10, каб. 2 Сайт http://kalinadmin.ru/nashi-deputaty-0 Курчатовский район

Телефон 775-57-06 — Совет депутатов Курчатовского района

Адрес: Комсомольский проспект, 41, каб. 1-3 Сайт http://kurch-sovet.ru/obrashcheniya-grazhdan/grafik-priema-grazhdan.html

Тракторозаводской район

Телефон 775-52-20 — Совет депутатов Тракторозаводского района

Адрес: ул. Горького, 10, каб.1 Сайт http://admintzr.ru/sovet-deputatov/apparat-soveta-deputatov-rayona/

Металлургический район

Телефон 725-25-92 — Совет депутатов Металлургического района

Председатель Совета депутатов Металлургического района — Мацко Денис Николаевич

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 6 (второй подъезд администрации района)

Сайт http://metsovet.ru/