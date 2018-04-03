Как узнать, кто ваш районный депутат? 

Реформа местного самоуправления прошла в Челябинске в 2014 году. Тогда в городе появилось 170 районных депутатов. Предполагалось, что большое количество депутатов сделает их «ближе к народу» и позволит оперативнее решать привычные проблемы — ЖКХ, благоустройства, качества городской среды и так далее.
Но, согласно социологическим опросам, имена своих районных депутатов знают менее 5% жителей Челябинска. Публикуем информацию, которая поможет вам узнать имя своего депутата и при необходимости обратиться к нему за помощью.
Центральный район
Телефон 264-54-35 — Совет депутатов Центрального района
Председатель Совета депутатов Центрального района — Хлызов Александр Анатольевич
Адрес: ул. Коммуны, 89, каб. 340 Сайт http://www.centradm.ru/deputaty-rayona
Советский район
Телефон 237-98-82 — Совет депутатов Советского района
Председатель Совета депутатов Советского района — Макаров Владимир Евгеньевич
Адрес: ул. Орджоникидзе, 27А, каб.22 Сайт http://sovadm74.ru/sovet-deputatov
Ленинский район
Телефон 723-01-50 — Совет депутатов Ленинского района
Председатель Совета депутатов Ленинского района — Рябенко Андрей Владимирович.
Адрес: ул. Гагарина, 22, каб. 301 Сайт http://lenadmin74.ru/?show=frpNRaion_Deput_Deput_Soveta_deputatov_2014
Калининский район
Телефон 791-54-73 — Совет депутатов Калининского района
Председатель Совета депутатов Калининского района — Глухова Евгения Владимировна
Адрес: ул. Кирова, 10, каб. 2 Сайт http://kalinadmin.ru/nashi-deputaty-0 Курчатовский район
Телефон 775-57-06 — Совет депутатов Курчатовского района
Председатель Совета депутатов Калининского района –Ершов Вячеслав Владимирович
Адрес: Комсомольский проспект, 41, каб. 1-3 Сайт http://kurch-sovet.ru/obrashcheniya-grazhdan/grafik-priema-grazhdan.html
Тракторозаводской район
Телефон 775-52-20 — Совет депутатов Тракторозаводского района
Председатель Совета депутатов Тракторозаводского района — Карелин Сергей Юрьевич
Адрес: ул. Горького, 10, каб.1 Сайт http://admintzr.ru/sovet-deputatov/apparat-soveta-deputatov-rayona/
Металлургический район
Телефон 725-25-92 — Совет депутатов Металлургического района
Председатель Совета депутатов Металлургического района — Мацко Денис Николаевич
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 6 (второй подъезд администрации района)
Сайт http://metsovet.ru/