Болевые ощущения, или жуткие пыточные изобретения человечества 

История хранит немало темных страниц, наполненных болью и страданиями. Как правило, писали эти страницы сами люди, успев придумать в процессе развития различные ужасающие методы и орудия пыток. Однако о «темном прошлом» важно помнить, чтобы не позволить его повторения в будущем. Вода Этот способ применялся длительное время на протяжении истории, когда жертве посредством воронки на маске заливали в рот воду. Иногда осуществлялось это в несколько подходов. Излишек в организме воды мог провоцировать боли в желудке, отеки, судороги, а также рвоту и даже смерть. В США, к примеру, данный способ пускали в ход относительно недавно, пытая беглых рабов. Клетка Еще одно «экстравагантное» изобретение, когда жертву помещали в узкую вертикальную клетку. Если дело было зимой, то несчастного погружали в ледяную воду, а затем вынимали, позволяя человеку замерзнуть. Если же на дворе было лето, то «виновного» оставляли в клетке на солнцепеке, пока он не умирал в муках. Башмаки Данные железные башмаки использовались на просторах Центральной Европы. Для них предусматривался острый шип, который посредством винта вкручивался под пяткой. Если стоять только на носочках, то можно было защититься от боли, однако жертву вынуждали волей-неволей становиться на пятку, и тогда шип вонзался в ногу. Скафизм Весьма жуткий метод пыток, когда привязанную жертву в принудительном порядке поили медом в паре с молоком до поноса. После этого обнаженного человека бросали под палящим солнцем, а испражнения привлекали внимание со стороны мух. Те откладывали личинки прямо в тело жертвы, и, практически поедаемый червями, человек чаще всего умирал от обезвоживания и сепсиса. Шири Данное «приспособление» также называли верблюжьей шапочкой, а задействовали пытку в прошлом тюркские народы. Плененных рабов брили наголо, а затем прямо на голову натягивалась парная кожа, снятая с только что освежеванного верблюда. Голова впоследствии прочно закреплялась, тело тоже обездвиживали, оставляя жертву на жаре. Под палящим солнцем кожа быстро сохла, медленно сжимая череп несчастных. Надувание Жертву через анальный проход в буквальном смысле надували воздухом, после чего анус закрывался при помощи куска хлопка. После вышеупомянутой манипуляции над бровями делались достаточно глубокие надрезы, из которых под давлением воздуха вытекала кровь. «Стул инквизиции» Это орудие также называлось «стулом ведьмы» и могло приобретать самые разнообразные размеры и формы. Практически все они, между тем, имели шипы, которые иногда оказывались раскаленными. Именно на них впоследствии и сажалась потенциальная жертва.