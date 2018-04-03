О гастрономии стран ЮНЕСКО рассказали студенты колледжа «Царицыно»

О гастрономическом наследии ЮНЕСКО рассказали студенты колледжа «Царицыно» Моника Шарма и Владислав Константинов во вторник, 2 апреля.

Их выступление было заявлено в сценарии «Недели иностранного языка», которая также проходила в колледже. Проект ребят назывался «UNESCO gastronomic heritage». Моника Шарма на английском языке рассказала студентам о том, какие основные традиции и технологии уже включены в список всемирного наследия. Это и искусство итальянских пицайолло, и средиземноморская кухня, и культура приготовления арабского и турецкого кофе, бельгийского пива, азербайджанской долмы и таджикского плова. В завершение выступления слово взял Владислав Константинов, который провел для слушателей интеллектуальную викторину по теме доклада.

Своим мужским взглядом на гастрономию ЮНЕСКО Владислав Константинов поделился с редактором газеты «Борисовские пруды»:

— По арабским традициям кофе подаётся сначала самому старшему гостю. Я считаю это правильным, потому что это проявление уважения. Это кстати хороший пример для наших студентов. Ведь мы работаем в сфере гостеприимства. Эта тема довольно интересная, да и лишняя практика в иностранном языке не помешает. Лично моей целью было расширить круг знаний наших студентов и дать хотя бы малое представление о кулинарной культуре других государств.

О женском взгляде на гастрономию ЮНЕСКО читайте на страницах газеты «Царицынский вестник».

Фото: колледж «Царицыно»