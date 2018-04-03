Пять причин, по которым Португалия не стала высылать российских дипломатов

Хорошие отношения между Португалией Россией — отнюдь не заслуга «левой коалиции», а решение не высылать дипломатов — вовсе не уникальный случай. Португалия относится к тем девяти странам ЕС , которые не стали высылать из страны ни одного российского дипломата, правда, в Лиссабон был отозван посол Португалии в Москве . Как объяснили «Обзервадор» правительственные и дипломатические источники, сближение с Россией началось при правительстве Жозе Сократеша , продолжалось в период мандата Педру Пасуша Коэлью и набирает темпы с нынешним правительством Антониу Кошты.

В течение последних лет Португалии даже приходилось несколько раз запускать с базы Монте-Реал истребителей, чтобы помочь российским бомбардировщикам покинуть свое воздушное пространство, но такого рода ситуации всегда решались мирно. Избрание Гутерреша и хорошие отношения, которые Аугушту Сантуш Сильва поддерживает со своим коллегой Сергеем Лавровым , регулярно наведываясь в Москву, помогают Португалии укреплять связи с Россией.

1. Долг за Гутерреша и кандидатура Виторину

Когда Португалия выдвинула на пост Генерального секретаря ООН кандидатуру Антониу Гутерреша, на ее пути стояло существенное препятствие: путинская Россия. В соответствии с принятой в ООН ротацией Генеральным секретарем должен был стать европеец, на этот раз представитель Восточной Европы. И позиция России, которая является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности (P5), имела здесь ключевое значение. Принятие этого решения намеренно откладывалось до тех пор, пока председателем Совета Безопасности не стал глава российской делегации, чтобы было ясно, что слово России сыграло здесь решающую роль. Именно тогда португальская дипломатия принялась обхаживать Москву, вступив в наиболее сложный период сближения.

В сентябре 2016 года португальская делегация, в которую входили президент Республики Марселу Ребелу ди Соуза, бывший президент Жорже Сампайю и премьер-министр Антониу Кошта, воспользовалась сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций для того, чтобы начать добиваться расположения русских. Гутерреш дал интервью российскому агентству Sputnik , а Аугушту Сантуш Силва провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Неизвестно, что Португалия предложила взамен, но, по словам одного бывшего чиновника внешнеполитического ведомства страны, после этих дипломатических переговоров Португалия вполне «оправданно» заняла в отношении России «более умеренную» и «не враждебную» позицию.

Факт в том, что несколько недель спустя, 5 октября, председатель Совета Безопасности ООН (постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин ) назвал «явным фаворитом» Антониу Гутерреша. На следующий день Антониу был объявлен новым Генеральным секретарем ООН. Этим успехом Португалия была обязана не одной только России, но тот факт, что Москва не воспользовалась правом вето, сыграл здесь решающую роль.

Благодарность португальцев за Гутерреша не заставила себя ждать. Помимо Греции Ципраса, которая едва ли не единственная в Европейском союзе осмеливалась критиковать введенные в отношении России санкции, среди 28 европейских стран появился еще один голос, оспаривающий единодушное мнение по поводу санкций против Путина. Через две недели после избрания Гутерреша Антониу Кошта еще активнее встал на защиту Москвы, заявив, что Португалия «осознает» необходимость «перехода от фазы санкций к фазе сотрудничества». И сделал еще одно смелое заявление:

«Кроме того, эффективность санкций носит довольно сомнительный характер, и, насколько нам известно, эти меры больно ударили по целому ряду секторов экономики. Мы отнюдь не заинтересованы в том, чтобы продлевать уже существующие санкции, не говоря уже о том, чтобы вводить новые».

Между тем от дипломатии зависят и некоторые другие позиции, на которые в настоящий момент претендует Португалия. В ноябре 2017 года Португалия официально утвердила кандидатуру Антониу Виторину на пост генерального директора Международной организации по миграции (МОМ). Россия обладает в МОМ лишь статусом государства-наблюдателя, однако Аугушту Сантуш Силва все равно отправился в Москву, чтобы заручиться поддержкой России.

Под занавес совещания в российской столице всего месяц назад Аугушту Сантуш Силва признался, что одной из тем встречи была кандидатура Виторину: «Россия имеет особый статус в МОМ, она является наблюдателем и не принимает участия в голосовании. Однако я посчитал нужным обосновать выдвижение данной кандидатуры, а также представить нашего кандидата стране, политическое влияние которой общеизвестно».

С точки зрения правительства, эти два аргумента не имеют смысла по двум причинам: во-первых, Гутерреш уже избран; во-вторых, если следовать той же логике, Португалия, стремясь заручиться поддержкой России в голосовании за Виторину путем отмежевания от союзников, рискует потерять голоса последних. Однако целый ряд бывших правительственных чиновников и дипломатов, с которыми побеседовала «Обзервадор», признают Гутерреша и Виторину теми факторами, которые «повлияли» на решение Португалии занять в отношении к русским более мягкую позицию.

2. Умеренная дипломатическая позиция: начиная с Социалистической партии (PS) и заканчивая коалицией Социал-демократической партии и Народной партии (PSD/CDS)

Мальта, Дипломатические отношения Португалии и России были установлены в 1799 году во времена правления королевы Марии I, которая назначила первого португальского посла в Российской империи. Однако начиная с XIX века эти отношения регулярно переживают периоды взлетов и падений. Нынешняя ситуация носит умеренный характер. Один из представителей исполнительной власти при Пасуше Коэлью объясняет, что в исторической перспективе «в южной Европе есть пять стран: Португалия, Италия Кипр и Греция», у которых налажены «хорошие отношения с русскими» — даже несмотря на то, что «Италия дала предписание выслать российских дипломатов». Кроме того, объясняет тот же источник, «Россия всегда обращалась к Португалии как к древней империи и отдавала должное великой истории страны. Португалия, разумеется, отвечает ей взаимностью».

Стратегия сближения с Москвой разрабатывалась в Португалии со времен Жозе Сократеша. При последовательном атлантисте Дурау Баррозу отношения охладились, особенно когда Португалия выступила организатором саммита на базе Лажеш и поддержала войну в Ираке . Но с приходом к власти социалистов сближение возобновилось. «Вот уже более десяти лет Португалия стремится установить с Россией отношения иного рода», — рассказывает нашему изданию один источник. Результатом этого сближения стало то, что «в кризисный период и в условиях крайней напряженности Португалия в отличие от своих союзников как правило занимает более умеренную позицию в отношении России».

Таким образом, Португалия, по словам одного дипломата, проявляет «определенную осторожность в том, что касается динамики установленной конфронтации», и это даже помогает стране обрести более весомую дипломатическую позицию. «Взвешенные действия помогают Португалии сохранять значимость, поскольку в данной ситуации она может выступать в качестве посредника», — объясняет один из членов Социалистической партии, посвященный в тонкости дипломатии. Португалия во многом опирается на «мягкую силу», и, поскольку это маленькая страна без внушительного военного потенциала, ей «крайне необходимо дифференцировать европейскую внешнюю политику на фоне более жестких мер своих союзников».

Бывший чиновник правительства Пасуша Коэлью полагает, что «Португалия всегда придерживалась ненавязчивой позиции в отношении России, и эта позиция носила довольно стабильный характер независимо от того, каким было правительство: левым или правым». В этом плане, объясняет он, «крайне важна позиция дипломатического корпуса», поскольку министр иностранных дел «как правило прислушивается к советам дипломатов».

Несмотря на хорошие дипломатические связи в военном отношении, Португалия склонна проявлять недоверие к России и никогда не забывает о своих обязательствах как члена НАТО . В конце октября 2014 года португальские истребители F-16 были вынуждены вылететь с базы в Монте-Реал, чтобы перехватить двух российских бомбардировщиков. В ходе этого инцидента российские самолеты не совершали никаких враждебных маневров, однако провокация имела место, и гражданским самолетам пришлось изменить маршруты следования.

Тогдашний министр иностранных дел Руй Машете не стал придавать этой ситуации слишком большого значения: «Не думаю, что это сильно повредит [отношениям между Португалией и Россией]. Это не слишком приятный инцидент, но и преувеличивать его значение не стоит».

Руй Машете всегда проявлял умеренность в отношении России, между тем как его государственный секретарь по европейским делам Бруну Масайш отличался «антироссийскими» настроениями и «открыто выступал против этой страны». По словам источника из правительства PSD-CDS, за антироссийские позиции, которые Масайш не пытался скрыть — он даже участвовал в украинской демонстрации против Москвы ввиду кризиса в Крыму — Руй Машете устроил ему настоящую взбучку.

Два года спустя инцидент повторился: два российских бомбардировщика пролетели в воздушном пространстве, находящемся под юрисдикцией Португалии, и были перехвачены истребителями португальских ВВС. Русские в свою очередь лишь сослались на то, что использовали международное воздушное пространство. Фактически они и находились в международном воздушном пространстве под юрисдикцией Португалии. Когда морскую территорию Португалии пересекают российские корабли, за военными судами следуют португальские ВМС, как это было недавно с авианосцем, взятым под конвой в Лиссабоне.

3. Скудное дипломатическое представительство в Москве

Правительство Португалии допускает возможность изменений, однако на данный момент единственной ответной мерой, которую оно приняло в отношении России, был отзыв посла Португалии в Москве. Президент Республики поддержал правительство в этом вопросе и назвал позицию Португалии «сильной», хотя она и входит в число немногих стран Евросоюза, которые не высылали российских дипломатов после предполагаемого нападения на бывшего российского шпиона. Британское посольство в интервью «Диариу де Нотисиаш» заявило, что « Великобритания приветствует» решение Португалии отозвать посла.

Государственный секретарь по европейским делам Ана Паула Закариас в качестве одного из аргументов для такого решения приводит тот факт, что Португалия имеет в России совсем небольшое дипломатическое представительство. «В Москве у нас всего три дипломата. Если мы вышлем дипломатов, у нас там никого не останется», — объяснила Ана Паула, утверждая, что в этом вопросе португальцы должны быть" прагматичными«. Высылка дипломатов означает, что их никто не заменит и в стране останется меньше аккредитованных специалистов.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поблагодарил Португалию за «солидарность» и подчеркнул «важность» решения отозвать португальского посла в Москву после нападения на бывшего российского шпиона в Великобритании. «Я высоко ценю это решение, ваши действия и вашу солидарность с Великобританией», — написал британский чиновник в послании своему португальскому коллеге.

Тем не менее Португалия может в любой момент изменить свою позицию, поскольку, как говорит один из чиновников, это «эволюционный процесс». По мнению Аны Паулы Закариас, очередных новостей следует ждать после встречи министров иностранных дел 16 апреля и Европейского совета в июне. К тому времени у Португалии может появиться доступ к большему числу свидетельств о причастности России. «Могут появиться новые доказательства. В настоящий момент ведутся расследования, и, безусловно, мы получим дополнительные материалы для анализа. На совещании 16 апреля будут приняты дальнейшие решения», — пояснила она.

4. Экономика: от свинины до золотых виз Обосновывая необходимость снятия санкционного режима, португальский премьер-министр сослался на то, что эти меры наносят ущерб экономике ряда европейских стран, включая Португалию. Под занавес саммита лидеров ЕС в октябре 2016 года Антониу Кошта предупредил, что санкции «негативно сказались на различных секторах экономики [стран ЕС]». Так, в 2014 году, когда Россия в ответ на европейские санкции решила ввести эмбарго на поставки свинины из Европейского союза, серьезно пострадал сектор свиноводства. Когда к концу 2015 года упали цены на свинину, португальская ассоциация дистрибьюторских компаний (APED) назвала «российское эмбарго на европейские продукты» главной причиной снижения цен.

В экономическом плане Португалия старательно налаживает отношения с Россией. И эти усилия не проходят даром. Когда месяц назад Сантуш Сильва находился с визитом в России, было объявлено, что в 2017 году португальский экспорт в Россию увеличился на 23%, а импорт российской продукции увеличился на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Другой дипломатический источник ссылается на «вопрос золотых виз». Среди стран, получающих визы в Португалию, что всегда сопряжено с определенными инвестициями в страну, Россия занимает четвертое место по числу специальных виз. Согласно данным Португальской службы иммиграции и пограничного контроля (SEF), на которые ссылается газета «Публику», больше всего виз в Португалию получает Китай (3709 виз, полученных до февраля нынешнего года), Бразилия (507), Южная Африка (234) и Россия (206).

5. Партнеры из «левой коалиции»

Дипломатические источники и бывшие правительственные чиновники согласны с тем, что так называемая «левая коалиция» едва ли повлияла на решение Португалии. Португальская дипломатия носит устойчивый характер и с нынешним правительством не претерпела особых изменений. Кроме того внешние отношения находятся за пределами договоров о сотрудничестве между Социалистической партией и более левыми партиями и — за более чем двухлетний срок нахождения у власти нынешнего правительства — очень немногие назначения могли порадовать португальских коммунистов и Левый блок. Правда это не означает, что Кошта не использует данную ситуацию для того, чтобы заручиться поддержкой партнеров.

Евродепутат Паулу Ранжел одним из первых в Социал-демократической партии (PSD) высказал мнение о том, что речь может идти об уступках Социалистической партии (PS) своим партнерам из «левой коалиции». Вице-президент Европейской народной партии Ранжел сказал, что, «поскольку нынешнее правительство поддерживается двумя партиями, выступающими против европейской интеграции и против членства Португалии в НАТО, правительство ведет идеологическую игру с тем предметом, который является ключевым для португальской геополитики». На следующий день официальную позицию партии выразил парламентский лидер PSD Фернанду Неграу, по его словам, «единственным объяснением» такого решения PS, которая всегда придерживалась идей атлантизма, должны быть обязательства перед альянсом с PCP и BE.

Хотя Португальская коммунистическая партия уже не поддерживает былых связей с Москвой и критически относится к российскому «капитализму», она восторженно приняла эту позицию. Жерониму де Соуза начал с того, что «Конституция Республики является гарантом мира» и что в этом смысле, «если правительство будет ее внимательно читать и придерживаться, оно на правильном пути». Левый блок через своего парламентского лидера Педру Филипе Суареша также поддержал решение исполнительной власти Антониу Кошты, заявив, что «правительство поступило правильно, когда обратилось за мнением к послу, чтобы лучше ознакомиться с этим делом», и «не стало поддерживать общую эскалацию напряженности, которая не принесет никаких благотворных результатов в будущем».