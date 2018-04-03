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В Оренбурге 14-летний подросток сбежал из дома после ссоры из-за оценок
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В Оренбурге 14-летний подросток сбежал из дома после ссоры из-за оценок 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге полицейские искали 14-летнего пропавшего школьника, который исчез после ссоры с матерью.
Поводом конфликта стали плохие оценки подростка. Мальчик обиделся, ушел из дома и не вернулся. Обеспокоенная женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Стражи порядка отрабатывали район проживания пропавшего, опросили соседей и знакомых школьника. После того, как подросток узнал, что его разыскивают, он сам вернулся домой.
Старший инспектор ПДН отдела полиции №3 провела профилактическую беседу с оренбурженкой и его сыном, сообщает пресс-служба МУ МВД «Оренбургское».
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