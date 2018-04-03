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Гендиректора ООО из Тольятти осудили за производство 4,5 тыс. литров «незамерзайки» на метаноле
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Гендиректора ООО из Тольятти осудили за производство 4,5 тыс. литров «незамерзайки» на метаноле 

Волга Ньюс 2 часа назад
Из приговора следует, что гендиректор ООО в ноябре 2017 г. Дьячук приобрел 5 тыс. литров некачественной стеклоомывающей жидкости «Горизонт Skyline» на основе метанола за 25 тыс. руб. из расчета по 5 тыс. руб. за 1 кубометр и этикетки для бутылок. При этом, как установило следствие, Дьячук знал, что производство и хранение и сбыт такой продукции запрещен.
Дело в том, что пары метанола, вдыхаемые человеком при систематическом использовании в стеклоомывающей системе автомобилей, могут вызвать раз­дражение слизистых оболочек глаз, заболевание дыхательных путей, отравление и смерть.
Несмотря на непригодность такой «незамерзайки», до 21 ноября ее разлили в 915 пластиковых емко­стей объемом 5 л с этикетками «стеклоомывающая жидкость Горизонт „Skyline“. Более 4,4 тыс. л хранили на складе для сбыта.
В итоге все это изъяли правоохранители. То, что основным компонентом „незамерзайки“ является ядовитый метанол, подтвердили эксперты.
В итоге Дьячук стал фигурантом уголовного дела. Во время следствия он был под подпиской о невыезде. На следствии мужчина согласился с предъявленным обвинением и просил о рассмотрении дела в особом.
Суд признал обвинение обоснованным, а Дьячука виновным и назначил шесть месяцев ограничения свободы. Вещественные доказательства: 915 емкостей с „незамерзайкой“ уничтожат. Приговор вступил в силу.
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