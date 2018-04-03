Денис Мантуров — о том, как сделать промышленность безотходной

Современный мир стоит на пороге глобальной технологической революции. Беспилотные самолеты, автомобили, роботы на производстве — еще какое-то десятилетие назад всё это казалось научной фантастикой, а сейчас эти машины — практически часть нашей действительности. При этом основной парадокс состоит в том, что чем комфортнее живет человечество, тем больше оно загрязняет окружающую среду и, по сути, делает ее дискомфортнее. И для нашего государства, стремящегося к мировому первенству в сфере технологий, вопрос разумного распоряжения отходами сейчас приоритетен как никогда.

Недавно правительство утвердило соответствующую стратегию. Согласно этому документу, к 2030 году будет совершена действительно масштабная трансформация, которая предусматривает не только обезвреживание отходов, но и их повторное обращение. Тот путь, который у многих зарубежных стран занял около 25 лет, мы планируем пройти за 12. Как видим, промедлений здесь быть не может, и предстоящая работа требует аккумуляции усилий не только государственных органов, но и частного сектора, ответственности и сознательности каждого участника процесса.

Приведу несколько цифр. Сейчас, по данным Минприроды России, ежегодно образуется около 5,4 млрд т всех видов отходов. Однако фактически только 375 млн т требует особых условий промышленной переработки. Задача поставлена действительно амбициозная — довести уровень утилизации (повторного использования) и обезвреживания всех отходов к 2030 году до более чем 85%. При этом доля твердых коммунальных отходов, отправленных на обработку, должна вырасти с 9% до 80%.

Очевидно, что решение этой глобальной задачи требует создания полноценной отдельной отрасли. Согласно нашему замыслу, в первую очередь, это развитие системы экотехнопарков — функционально связанных предприятий, которые будут не только обрабатывать отходы, но и выпускать из них конечную продукцию или вторичное сырье. Реализация этих товаров должна стать основным источником возврата инвестиций.

Для того чтобы претворить в жизнь такой масштабный проект, в первую очередь необходимо провести ряд законодательных изменений. И такая работа уже ведется. Так, сейчас мы разрабатываем поправки в закон о промышленной политике, где экотехнопаркам будет дано законодательное определение — это важное условие предоставления им мер государственной поддержки. На днях законопроект был размещен для общественного обсуждения в интернете. Еще одна часть нормотворческой деятельности будет включать в себя закрепление понятия вторичных ресурсов и распространение на произведенные из них товары преференций при государственных закупках. Первый этап этой работы будет завершен до середины этого года. Помимо этого, предусмотрено выведение регулирования обращения вторичных ресурсов из-под жестких требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

Между тем, уже сейчас в России существуют производственные мощности, которые могут стать центрами создания экотехнопарков — это, например, «Буматика» в Перми . Еще несколько регионов уже заявили о готовности создать экотехнопарки как пилотные проекты. Всего же в стране до 2030 года их планируется создать 70 — фактически по одному на каждый регион.

Конечно, к 2030 году мы не выведем все отходы во вторичную переработку — часть придется обезвреживать. Фактически речь идет о сжигании. И в этой ситуации нам необходимо максимально рационально использовать этот ресурс. Стратегией предусмотрено развитие мусоросжигания с производством электрической энергии. Но число этих объектов будет существенно ниже, чем экотехнопарков и ограничится регионами, где мест для захоронения отходов не осталось уже сегодня.

Главным же элементом новой системы станут высокотехнологичные мусоросортировочные комплексы. Использоваться они должны не только в системе обращения с ТКО, но и для отходов производства. Минпромторг уже реализует ведомственный проект по локализации оборудования компании BHS и строительства на его основе нескольких десятков таких комплексов.

Сейчас наше ведомство разрабатывает план по реализации стратегии. В этом документе будут описаны конкретные мероприятия. Источниками их финансирования должны стать частные инвестиции, средства региональных программ в области обращения с отходами, затраты производителей и импортеров на утилизацию, штрафы, уплаченные нарушителями экологического законодательства.

Уверен, что только последовательные шаги на пути к построению системы по обращению с отходами, а не точечные решения позволят нам в условиях технологической революции сохранить богатую природу нашей страны и гарантировать комфортное будущее для наших детей.

Источник: Известия